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Синагога времен Иисуса была под землей почти 2 тысячи лет: что нашли внутри
В Израиле археологи исследуют синагогу I века, действовавшую во времена жизни Иисуса. Ее расположение в Магдале соответствует географии евангельских событий, но прямых доказательств пребывания там Иисуса нет.
Новая археологическая находка может перевернуть историю мира, ведь археологи утверждают, что наткнулись на древнюю синагогу, где мог проповедовать Иисус. Около двух тысяч лет назад на побережье Галилейского моря, в небольшой синагоге, собирались местные жители ради проповедей. Именно ее остатки удалось найти специалистам.
Об этом пишет Arkeonews.
Археологи нашли галилейскую синагогу I века, где мог проповедовать Иисус
Жители сидели на каменных скамьях, слушали чтение Священного Писания и наставления. Это было время, когда Второй Иерусалимский храм еще стоял нерушимо.
Современные археологи могут подробно воспроизвести быт и духовную жизнь тогдашних прихожан, но один главный вопрос до сих пор остается без однозначного ответа: переступал ли этот порог сам Иисус Христос? Эта гипотеза основывается не только на религиозных преданиях. Сооружение функционировало именно в I веке — в тот же исторический период, когда, согласно Евангелиям, Иисус путешествовал по региону и проповедовал в молитвенных домах.
В частности, в Евангелии от Матфея (4:23) отмечено, что Иисус «ходил по всей Галилее, уча в их синагогах», о подобных проповедях по всей Галилее упоминает и Марк.
Конечно, у исследователей нет прямых доказательств того, что Иисус бывал в этом конкретном здании. Впрочем, его расположение и датировка идеально вписываются в географические и хронологические рамки евангельских событий.
Уникальное сооружение было найдено случайно в 2009 году во время археологических раскопок перед строительством на территории древней Магдалы. Ученые откопали одну из немногих известных галилейских синагог, возведенных еще до разрушения Второго Храма в 70 году нашей эры.
Здание состояло из вестибюля и просторного зала для чтения, окруженного каменными скамьями. Крышу удерживали внутренние колонны, стены имели фрагменты цветных росписей, а часть пола украшала тщательно выложенная мозаика. По данным Управления древностей Израиля, под фундаментом мозаики в зале для чтения была найдена монета, датированная 43 годом нашей эры.
Исследование 2025 года, которое провели археологи Джордан Дж. Райан и Марсела Сапата-Меса, подробно изучило архитектуру, идентификацию и хронологию синагоги. Ученые пришли к выводу, что сооружение активно использовали не менее чем до середины I века нашей эры. Синагога действовала именно в те десятилетия, с которыми традиционно связывают служение Иисуса в Галилее.
Почему эта находка важна
Даже без привязки к библейским событиям эта синагога считается одной из важнейших археологических находок I века в Галилее.
В центре синагоги исследователи откопали мастерски резной известняковый блок, получивший название «Камень Магдалы». Его грани покрыты религиозной символикой, в частности, архитектурными мотивами и изображением меноры.
В Управлении древностей Израиля подчеркнули, что это самое древнее известное изображение меноры периода Второго Храма, найденное за пределами Иерусалима, и на момент публикации отчета — самое древнее, найденное внутри религиозного сооружения.
Значимость детали состоит в том, что камень был создан при жизни Иерусалимского Храма. Мастер, вырезавший менору, скорее всего, воспроизводил объект, который видел своими глазами, а не восстанавливал его из древних воспоминаний.
Впрочем, назначение артефакта до сих пор вызывает споры. Ученые предполагают, что он служил подставкой для чтения и развертывания свитков Торы, а его сакральный декор апеллировал к интерьеру Иерусалимского Храма. Как именно использовали камень в ритуалах, остается открытым вопросом.
Храмов могло быть два
В 2021 году эта история приобрела удивительный поворот. В другой части древней Магдалы археологи раскопали еще одну синагогу времен Второго Храма. Оказалось, что это относительно небольшое галилейское поселение имело сразу два молитвенных дома в один и тот же период.
Это открытие дало новые вопросы функционирования подобных сооружений и распределения городской общины. Последние исследования первой синагоги прямо отмечают: выявление второго объекта полностью изменило научный дискурс вокруг обеих построек и их роли в жизни жителей.
В целом масштабные раскопки доказали, что Магдала была отнюдь не изолированным рыбацким поселком. Ученые раскопали городские улицы, дома, магазины, водопроводные системы и иудейские обрядовые купальни. Город переживал свой расцвет именно в раннеримский период.
Это была живая и активная иудейская община, где странствующий проповедник легко мог найти слушателей. Был ли среди них Иисус — археологи до сих пор сказать не могут. На стенах нет надписей о его визитах, а среди артефактов не найдено предметов с его именем.
Археологи нашли новые доказательства существования библейской Бетсаиды
Напомним, археологи после десятого сезона раскопок на территории поселения Эль-Арадж у Галилейского моря заявили о новых доказательствах того, что эта местность является библейским городом Бетсаида (позже — Юлия). В Новом Завете он известен как родной город апостолов Петра, Андрея и Филиппа, а также как место, где Иисус творил чудеса, в частности, исцелил слепого и накормил тысячи людей хлебом и рыбой.
В ходе экспедиции Bethsaida-Julias ученые нашли многочисленные артефакты римского периода: монеты, косметические принадлежности, фрагменты построек, а также глиняную посуду и иерусалимские светильники времен Ирода. По словам научного руководителя раскопок доктора Стивена Нотли, именно совокупность этих находок свидетельствует о проживании еврейского населения в I веке и формирует четкий исторический профиль памятника.