Синагога времен Иисуса была под землей почти 2 тысячи лет: что нашли внутри

Археологи нашли синагогу времен Иисуса / © uk.wikipedia.org

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Новая археологическая находка может перевернуть историю мира, ведь археологи утверждают, что наткнулись на древнюю синагогу, где мог проповедовать Иисус. Около двух тысяч лет назад на побережье Галилейского моря, в небольшой синагоге, собирались местные жители ради проповедей. Именно ее остатки удалось найти специалистам.

Об этом пишет Arkeonews.

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Археологи нашли галилейскую синагогу I века, где мог проповедовать Иисус

Жители сидели на каменных скамьях, слушали чтение Священного Писания и наставления. Это было время, когда Второй Иерусалимский храм еще стоял нерушимо.

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Современные археологи могут подробно воспроизвести быт и духовную жизнь тогдашних прихожан, но один главный вопрос до сих пор остается без однозначного ответа: переступал ли этот порог сам Иисус Христос? Эта гипотеза основывается не только на религиозных преданиях. Сооружение функционировало именно в I веке — в тот же исторический период, когда, согласно Евангелиям, Иисус путешествовал по региону и проповедовал в молитвенных домах.

В частности, в Евангелии от Матфея (4:23) отмечено, что Иисус «ходил по всей Галилее, уча в их синагогах», о подобных проповедях по всей Галилее упоминает и Марк.

Конечно, у исследователей нет прямых доказательств того, что Иисус бывал в этом конкретном здании. Впрочем, его расположение и датировка идеально вписываются в географические и хронологические рамки евангельских событий.

Уникальное сооружение было найдено случайно в 2009 году во время археологических раскопок перед строительством на территории древней Магдалы. Ученые откопали одну из немногих известных галилейских синагог, возведенных еще до разрушения Второго Храма в 70 году нашей эры.

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Здание состояло из вестибюля и просторного зала для чтения, окруженного каменными скамьями. Крышу удерживали внутренние колонны, стены имели фрагменты цветных росписей, а часть пола украшала тщательно выложенная мозаика. По данным Управления древностей Израиля, под фундаментом мозаики в зале для чтения была найдена монета, датированная 43 годом нашей эры.

Исследование 2025 года, которое провели археологи Джордан Дж. Райан и Марсела Сапата-Меса, подробно изучило архитектуру, идентификацию и хронологию синагоги. Ученые пришли к выводу, что сооружение активно использовали не менее чем до середины I века нашей эры. Синагога действовала именно в те десятилетия, с которыми традиционно связывают служение Иисуса в Галилее.

Почему эта находка важна

Даже без привязки к библейским событиям эта синагога считается одной из важнейших археологических находок I века в Галилее.

В центре синагоги исследователи откопали мастерски резной известняковый блок, получивший название «Камень Магдалы». Его грани покрыты религиозной символикой, в частности, архитектурными мотивами и изображением меноры.

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В Управлении древностей Израиля подчеркнули, что это самое древнее известное изображение меноры периода Второго Храма, найденное за пределами Иерусалима, и на момент публикации отчета — самое древнее, найденное внутри религиозного сооружения.

Значимость детали состоит в том, что камень был создан при жизни Иерусалимского Храма. Мастер, вырезавший менору, скорее всего, воспроизводил объект, который видел своими глазами, а не восстанавливал его из древних воспоминаний.

Впрочем, назначение артефакта до сих пор вызывает споры. Ученые предполагают, что он служил подставкой для чтения и развертывания свитков Торы, а его сакральный декор апеллировал к интерьеру Иерусалимского Храма. Как именно использовали камень в ритуалах, остается открытым вопросом.

Храмов могло быть два

В 2021 году эта история приобрела удивительный поворот. В другой части древней Магдалы археологи раскопали еще одну синагогу времен Второго Храма. Оказалось, что это относительно небольшое галилейское поселение имело сразу два молитвенных дома в один и тот же период.

Это открытие дало новые вопросы функционирования подобных сооружений и распределения городской общины. Последние исследования первой синагоги прямо отмечают: выявление второго объекта полностью изменило научный дискурс вокруг обеих построек и их роли в жизни жителей.

В целом масштабные раскопки доказали, что Магдала была отнюдь не изолированным рыбацким поселком. Ученые раскопали городские улицы, дома, магазины, водопроводные системы и иудейские обрядовые купальни. Город переживал свой расцвет именно в раннеримский период.

Это была живая и активная иудейская община, где странствующий проповедник легко мог найти слушателей. Был ли среди них Иисус — археологи до сих пор сказать не могут. На стенах нет надписей о его визитах, а среди артефактов не найдено предметов с его именем.

Археологи нашли новые доказательства существования библейской Бетсаиды

Напомним, археологи после десятого сезона раскопок на территории поселения Эль-Арадж у Галилейского моря заявили о новых доказательствах того, что эта местность является библейским городом Бетсаида (позже — Юлия). В Новом Завете он известен как родной город апостолов Петра, Андрея и Филиппа, а также как место, где Иисус творил чудеса, в частности, исцелил слепого и накормил тысячи людей хлебом и рыбой.

В ходе экспедиции Bethsaida-Julias ученые нашли многочисленные артефакты римского периода: монеты, косметические принадлежности, фрагменты построек, а также глиняную посуду и иерусалимские светильники времен Ирода. По словам научного руководителя раскопок доктора Стивена Нотли, именно совокупность этих находок свидетельствует о проживании еврейского населения в I веке и формирует четкий исторический профиль памятника.

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