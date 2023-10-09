Синдром "спящей красавицы": медсестра шокировала, как проспала год своей жизни (фото)

Молодая медсестра страдает крайне редким заболеванием, которое получило название "синдром спящей красавицы", из-за которого она спит по две недели подряд.

Об этом пишет nypost.com.

24-летняя Белла Андреу спит более 20 часов в сутки и во время эпизодов становится "зомби". С 17 лет у нее было бесчисленное количество продолжавшихся неделями нападений, но диагноз ей поставили только в сентябре в этом году.

"Это часто называют синдромом спящей красавицы, хотя на самом деле это не так. Это что угодно, только не "Спящая красавица", это больше похоже на ужас", — сказала женщина. "Знаете, когда вам снится кошмар, когда вы падаете со скалы, а потом можете проснуться? Что ж, для меня этот ужас длится уже 10 дней".

Белла Андреу / Фото: Kennedy News and Media

По данным Кливлендской клиники, "синдром спящей красавицы" — с медицинской точки зрения, называемой синдромом Клейне-Левина — вызывает периодические эпизоды сна в течение длительных периодов времени, часто по 16-20 часов в день. Причина пока что неизвестна.

"Я очень независимый человек. Я очень веселая и общительная, но в этот период я становлюсь полной противоположностью. Я становлюсь очень похожей на ребенка", — сказала медсестра из города Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. "Я очень ошеломлена. Я не могу функционировать, потому что будто во сне. Это только сон, от которого ты на самом деле не просыпаешься".

Белла Андреу / Фото: Kennedy News and Media

По ее словам, единственный способ выйти из эпизода — это пережить ночь бессонницы, и когда она встает на следующее утро, она чувствует себя хорошо. Однако Андреу борется со сном из-за страха не знать, проснется ли она утром.

"Сон для меня – огромная проблема", — призналась она.

Впервые у Беллы произошел эпизод в 2016 году — в тот же день, когда она впервые официально напилась в подростковом возрасте, что заставило ее предположить, что 10-дневный период затуманивания сознания и сна был не что иное, как похмелье.

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"У меня был туман в голове, дереализация, и я находилась в состоянии, похожем на сон. Я проснулась и не могла спать. Я спала большую часть суток, более 19 часов, и это продолжалось 10 дней", — пояснила она. "Моих родителей в то время не было дома, но потом они пришли домой, увидели меня и подумали, что мне ввели дозу, просто потому, насколько серьезными казались симптомы".

В возрасте от 17 до 18 лет у нее встречались эпизоды продолжительностью от семи до десяти дней каждые четыре недели. Она утверждала, что ее тогдашний врач сказал, что она просто делала это ради внимания, но ее родители возражали, утверждая, что это не их дочь.

Белла Андреу / Фото: Kennedy News and Media

"Раньше у меня никогда не было проблем с психическим здоровьем. И им было очень сложно просто сказать, что это было поведенческое, потому что я не была таким человеком, который искал внимание", — сказала она.

Врачи не могли понять, что с ней не так, и считали, что это могла быть реакция на противозачаточные таблетки.

"Несколько месяцев я жила со страхом, что сойду с ума, думая, что кто-то собирается меня запереть. Я знала, что со мной что-то не так. Родители описали это так: "Свет горит, но дома никого нет", — сказала она.

После нескольких месяцев обследований и анализов, исключивших опухоли, рак и эпилепсию, она получила наконец неофициальный диагноз СКЛ от невролога из Ньюкасла.

Теперь Андреу знает, что ее основными причинами являются алкоголь, стресс и гормоны, что объясняет, почему ее первое нападение произошло после посещения вечеринки.

Белла поделилась, что из-за этого заболевания она потеряла почти год своей жизни: пропустила свой 19-й день рождения, а совсем недавно у нее случился эпизод, когда она должна была быть подружкой невесты на свадьбе подруги.

"Это было очень странное время, потому что я потеряла много друзей. Они этого не поняли и подумали, что я просто веду себя странно. Это была очень страшная глава — страх перед неизвестным", — сказала она.

Когда Андреу впервые написала своей нынешней невесте в Instagram, у нее не было ни одного эпизода за два года.

У Беллы и 25-летней Мэг Стоун были отношения на расстоянии в течение шести месяцев, прежде чем Андреу переехала в Девон, чтобы жить с семьей Стоун. Впрочем, стресс от переезда спровоцировал это состояние, отправив ее на 10-дневный сон. Это был первый из трех эпизодов, свидетелем которых стала ее возлюбленная.

Белла Андреу и Мэг Стоун / Фото: Kennedy News and Media

"Я просто скучаю по ней, когда она в эпизоде. Это странная ситуация, потому что она рядом, но ее нет", — сказала она. "Она как призрак. Она действительно не знает, что происходит. Ее глаза открыты, но вы можете видеть сквозь них".

Стоун иногда берет отпуск, чтобы позаботиться о Белле во время эпизода, периодически пробуждая ее, чтобы убедиться, что она ест и пьет.

Белла Андреу и Мэг Стоун / Фото: Kennedy News and Media

"Как только она выходит из эпизода, она чувствует себя очень виноватой, потому что говорит, что я не заслуживаю отношений, в которых она больна", — поделилась Стоун. "Это меня огорчает, потому что я никогда не хочу, чтобы она чувствовала себя так. Я все время уверяю ее, что меня не волнует, придется ли отменить планы, потому что я предпочитаю быть с ней и убедиться, что с ней все в порядке".

Напомним, женщина озадачила, как живет с питтакионофобией. Она панически боится наклеек.

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