Сингапурский "вампир" отпраздновал 60 лет, а выглядит на 20 (фото)

60-летний фотограф из Сингапура Чуандо Тан / © Instagram

Сингапурский фотограф Чуандо Тан, известный как «азиатский вампир», отпраздновал свое 60-летие. Несмотря на почтенный возраст, мужчина сохраняет вид 20-летнего юноши и делится главными правилами своей жизни.

Об этом пишет Odditycentral.

Чуандо Тан — фотограф из Сингапура, о котором регулярно пишут медиа из-за его невероятно молодого вида. Многие отмечают, что мужчина выглядит на несколько десятилетий моложе, чем есть на самом деле.

Сказать, что Чуандо Тан просто «хорошо выглядит для своего возраста» — явно мало. Недаром ему дали прозвища «азиатский вампир», «мужчина, который никогда не стареет» и «самый горячий дядя Сингапура».

В течение последних десяти лет мужчина стал настоящим олицетворением культуры «хорошего старения», и его пример лишь подтверждает это.

Мировую известность Тан получил в 2017 году. Тогда фотографии 50-летнего фотографа и модели стремительно разлетелись по социальным сетям и буквально ошеломили пользователей. Внешность мужчины — лицо и физическая форма — выглядели так, будто время на него не влияет. Многие 20-летние могли бы только позавидовать такой форме. В результате Тан стал Интернет-сенсацией, собрал более миллиона подписчиков в Instagram и вдохновил людей в разных странах.

Секрет молодости 60-летнего мужчины

Недавно Тан отпраздновал 60 лет, но и сейчас выглядит значительно моложе большинства своих ровесников. Сам он уверяет, что не прибегает ни к косметическим процедурам, ни к пластической хирургии. По словам мужчины, секрет молодости заключается в правильном питании и регулярных тренировках.

«Сегодня, в мой 60-й день рождения, я напоминаю, что время — единственное настоящее богатство. Каждый восход солнца приходит как наследство, а не гарантия. Теперь самый мудрый путь прост: ежедневно возвращаться к природе и солнечному свету и согласовывать свою жизнь с тем, что является вечным. Желаю мира на Земле», — написал Тан в Instagram.

«60, а на вид 35! Воистину прекрасно», — прокомментировал один из пользователей фото Тана с воздушными шариками в виде цифр 6 и 0.

«Я знаю, что он вампир, но я не могу просто доказать это», — пошутил другой.

Несмотря на имидж человека, который как будто не подвластен времени, сам фотограф признает, что чувствует определенное внутреннее давление: «потому что, глубоко внутри, я знаю, что я не такой молодой. Я старею». И все же, глядя на него, в это трудно поверить.

К слову, 58-летний Эдсон Брандао из Бразилии, которого часто путают с 25-летним, уверяет, что секрет его молодости — не в пластике или ботоксе, а в системных привычках. Мужчина кардинально изменил образ жизни после 40 лет: он ежедневно занимается силовыми упражнениями и кардио, употребляет только натуральные продукты (фрукты, рыбу, овощи, специи) и полностью отказался от сахара, фастфуда и обработанной пищи. Для ухода за кожей он использует простые методы, например замороженный огурец против отеков.