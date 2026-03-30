Синие или фиолетовые: новая оптическая иллюзия показала, как мозг уродует цвета (фото)
Если вы внимательно проанализируете несколько секунд, вы заметите, что цвета меняются от синего до фиолетового оттенка, в зависимости от того, на какой точке вы фокусируетесь.
Ученые представили новую оптическую иллюзию, наглядно демонстрирующую, что человеческое цветовосприятие может легко вводить в заблуждение. Изображения с точками, на первый взгляд имеющими один оттенок, меняют свой вид в зависимости от того, куда именно смотрит человек.
Об этом говорится в материале dailymail.
Сначала кажется, что ответ прост — точки либо синие, либо фиолетовые. Однако при внимательном рассмотрении становится заметно: цвет вроде бы «плавает» между оттенками. Часть элементов выглядит более фиолетовой, остальные ближе к синему.
Эту иллюзию создал инженер по биомедицинской оптике Гарвардской медицинской школы Гиннерк Шульц-Гильдебрандт. Она стала частью исследования, опубликованного в журнале Perception, и призвана объяснить, как именно работают клетки, отвечающие за распознавание цветов.
По словам автора, все точки на изображении действительно имеют одинаковый фиолетовый цвет. Однако мозг интерпретирует их по-разному: те, на которые человек смотрит прямо, кажутся фиолетовыми, а периферийные более синими. Этот эффект может изменяться в зависимости от расстояния до изображения.
Почему возникает эффект
Секрет иллюзии — в особенностях работы глаза. Человеческое зрение базируется на трех типах светочувствительных клеток — так называемых колбочках:
L-колбочки — лучше всего воспринимают красные оттенки.
M-колбочки — отвечают за зеленый и желтый
S-колбочки — реагируют на синий цвет
В то же время, эти клетки распределены в глазу неравномерно. В зоне наиболее четкого зрения (там, куда направлен взгляд) почти отсутствуют S-колбочки, отвечающие за синий спектр. Именно поэтому синие оттенки мы воспринимаем хуже других — особенно когда смотрим прямо на объект.
Как объясняют ученые, мозг компенсирует это неравенство, подстраивая восприятие цветов. В результате он может специально изменять оттенки, чтобы лучше отличить объекты от фона.
В случае этой иллюзии мозг «усиливает» фиолетовый цвет в точке фокусировки, в то время как окружающие элементы кажутся более синими. Если же отойти дальше от изображения, эффект слабеет и цвета снова выравниваются.
Зачем исследуют подобные оптические иллюзии
Такие иллюзии помогают учёным лучше понять, как мозг обрабатывает визуальную информацию. Они показывают, что наше восприятие реальности — это не точное отражение, а сложный процесс интерпретации.
Ученые отмечают, что люди обычно не замечают таких искажений, ведь мозг постоянно «калибрует» видимую картинку.
Исследование подобных эффектов имеет значение не только для науки, но и для дизайна, медицины и технологий, связанных с визуальным восприятием.
Напомним, ранее речь шла о платье с эффектом голого тела. Так актриса Элизабет Дебики вышла во время вечеринки, посвященной новой выставке «Скиапарелли: Мода становится искусством», представленной в музее Виктории и Альберта в Лондоне.