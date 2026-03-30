Синие или фиолетовые: новая оптическая иллюзия показала, как мозг уродует цвета (фото)

Оптическая иллюзия

Реклама

Ученые представили новую оптическую иллюзию, наглядно демонстрирующую, что человеческое цветовосприятие может легко вводить в заблуждение. Изображения с точками, на первый взгляд имеющими один оттенок, меняют свой вид в зависимости от того, куда именно смотрит человек.

Об этом говорится в материале dailymail.

Сначала кажется, что ответ прост — точки либо синие, либо фиолетовые. Однако при внимательном рассмотрении становится заметно: цвет вроде бы «плавает» между оттенками. Часть элементов выглядит более фиолетовой, остальные ближе к синему.

Реклама

Оптическая иллюзия / © reddit

Эту иллюзию создал инженер по биомедицинской оптике Гарвардской медицинской школы Гиннерк Шульц-Гильдебрандт. Она стала частью исследования, опубликованного в журнале Perception, и призвана объяснить, как именно работают клетки, отвечающие за распознавание цветов.

По словам автора, все точки на изображении действительно имеют одинаковый фиолетовый цвет. Однако мозг интерпретирует их по-разному: те, на которые человек смотрит прямо, кажутся фиолетовыми, а периферийные более синими. Этот эффект может изменяться в зависимости от расстояния до изображения.

Почему возникает эффект

Секрет иллюзии — в особенностях работы глаза. Человеческое зрение базируется на трех типах светочувствительных клеток — так называемых колбочках:

L-колбочки — лучше всего воспринимают красные оттенки.

M-колбочки — отвечают за зеленый и желтый

S-колбочки — реагируют на синий цвет

В то же время, эти клетки распределены в глазу неравномерно. В зоне наиболее четкого зрения (там, куда направлен взгляд) почти отсутствуют S-колбочки, отвечающие за синий спектр. Именно поэтому синие оттенки мы воспринимаем хуже других — особенно когда смотрим прямо на объект.

Реклама

Как объясняют ученые, мозг компенсирует это неравенство, подстраивая восприятие цветов. В результате он может специально изменять оттенки, чтобы лучше отличить объекты от фона.

В случае этой иллюзии мозг «усиливает» фиолетовый цвет в точке фокусировки, в то время как окружающие элементы кажутся более синими. Если же отойти дальше от изображения, эффект слабеет и цвета снова выравниваются.

Зачем исследуют подобные оптические иллюзии

Такие иллюзии помогают учёным лучше понять, как мозг обрабатывает визуальную информацию. Они показывают, что наше восприятие реальности — это не точное отражение, а сложный процесс интерпретации.

Ученые отмечают, что люди обычно не замечают таких искажений, ведь мозг постоянно «калибрует» видимую картинку.

Реклама

Исследование подобных эффектов имеет значение не только для науки, но и для дизайна, медицины и технологий, связанных с визуальным восприятием.

