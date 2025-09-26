ТСН в социальных сетях

Курьезы
17
2 мин

Синий или фиолетовый?: новая оптическая иллюзия вызвала споры в Сети

После знаменитого «платья» Сеть взорвала новая оптическая иллюзия с точками, меняющими цвет.

Вера Хмельницкая
Задумчивая девушка

Задумчивая девушка / © pexels.com

Новая оптическая иллюзия спровоцировала споры в Сети и стала настоящим испытанием для тысяч пользователей Reddit. Сообщество форума разделилось из-за простого вопроса: какого цвета эти точки — синего или фиолетового?

Об этом пишет Mirror.

На популярном форуме, посвященном оптическим иллюзиям, где собрано многотысячное сообщество, появился пост с изображением точек и простым вопросом: «Эти точки синие или фиолетовые?»

Вызов сразу подхватили тысячи людей: запись собрала более 4900 лайков и сотни комментариев:

  • В одном из них написали: «Это точно фиолетовый».

  • Другой пользователь заверил: «Все они фиолетовые».

  • Третий отметил: «Я вообще не вижу синего…».

  • Четвертый поделился: «Для меня только одна точка фиолетовая, но она постоянно меняет место».

  • Еще один в шутку добавил: «Мои глаза сходят с ума… Похоже, я уже не засну сегодня. Спасибо за публикацию».

А пользователь Reddit описал свое ощущение так: «Мое восприятие цвета меняется в зависимости от того, смотрю ли я прямо на точку. Я вижу фиолетовую там, куда направлен мой взгляд, а вокруг — море синих».

Оптическая иллюзия с точками / © reddit

Оптическая иллюзия с точками / © reddit

Такие зрительные иллюзии не редкость: они «обманывают» мозг, используя эффекты адаптации к цвету или послеизображения. Среди известных примеров — иллюзия Lilac Chaser, где на круге сиреневых дисков появляется зеленый, который движется, а также 12-точечная иллюзия, когда из-за особенностей зрения все черные точки одновременно увидеть невозможно.

Самый громкий случай последних лет — знаменитое «платье», которое для одних было сине-черным, а для других — бело-золотым.

По словам психолога Майкла Вебстера из Университета Невады в Рино, подобные эффекты возникают из-за неоднозначности восприятия синего цвета и сложности для людей отличить синие предметы от освещения с оттенком синего.

К слову, новая оптическая иллюзия от биолога Дина Джексона стала вирусной в TikTok, набрав более 1,4 млн просмотров. Пользователи массово клипают, чтобы увидеть загадочного мужчину с усами, который «появляется» на вращающемся изображении, как только оно достигает «отметки 6 часов».

