Сокровище упало прямо с потолка: во время ремонта пара нашла серебро на 10 тыс. долл.

Серебряные монеты. Фото: Reddit/u/Aspiiree

Реклама

Во время ремонта собственного дома жители Пенсильвании неожиданно наткнулись на клад. Когда с потолка внезапно упала тяжелая металлическая коробка, женщина, которая работала вместе с парнем, чудом отделалась царапинами. Уже после инцидента пара выяснила, что внутри тайника — ценные серебряные монеты.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Фред Гаррисон из Питтсбурга рассказал, что ящик с инструментами провалился сквозь потолок во время демонтажа сухой штукатурки. Его девушка испугалась, но серьезных травм удалось избежать.

Реклама

Когда пара открыла коробку, внутри обнаружили несколько пакетов с серебряными монетами разных номиналов. Среди находки — серебряные полдоллара, четвертьдоллары и десятицентовики, большинство изготовлены из 90% серебра. В общем — сотни монет, включая 454 десятицентовика и 379 четвертаков.

По словам Гаррисона, сначала они даже не догадывались о реальной стоимости сокровища и думали просто отнести монеты в банк. Впоследствии мужчина исследовал, что рыночная цена может достигать 9-10 тысяч долларов.

Рост спроса на серебро в течение 2025 года — в частности из-за развития «зеленой» энергетики и производства технологий на основе искусственного интеллекта — подтолкнул металл к рекордным показателям. С сентября по ноябрь его стоимость выросла на 50%. Несмотря на соблазн продать монеты уже сейчас, пара решила подождать.

«Мы планируем пока сохранить монеты, поскольку серебро сейчас является отличной инвестицией, его цена достигла исторического максимума и продолжает расти», — отметил Гаррисон.

Реклама

Напомним, на севере Польши двое фермеров во время полевых работ нашли клад XVII века. Речь идет о 162 серебряных монетах и бытовых артефактах, которые заинтересовали археологов.