Скабеева оскандалилась, выложив фото в желто-синих цветах

Скабеева пожелала "всем весны" и выложила в Сеть фото желтых и синих ирисов.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева попала в скандал, опубликовав в соцсетях фото в цветах украинского флага.

Соответствующий пост Скабеева выложила на своем канале в Telegram, однако сразу же удалила. Внимание это обратил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Пропагандистка опубликовала фото желто-голубых цветов с надписью "Всем весны". Очень скоро она снесла это сообщение.

"Скабеева случайно (случайно ли?) запостила у себя в канале фотографию «неправильных» цветов. Позже удалила. Видимо, после оплеухи от начальства", — отметил Казанский.

Желто-синие ирисы Скабеевой

В Сети шутят, что Z-пропагандистка испугалась, что ее обвинят в "дискредитации армии РФ" за "неправильные" цвета.

Скриншот комментариев / Фото: Фото из социальных сетей

Ранее Скабееву шокировало заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова об освобождении Крыма.

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