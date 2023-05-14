Скабеева оскандалилась, выложив фото в желто-синих цветах

Скабеева пожелала "всем весны" и выложила в Сеть фото желтых и синих ирисов.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева попала в скандал, опубликовав в соцсетях фото в цветах украинского флага.
Соответствующий пост Скабеева выложила на своем канале в Telegram, однако сразу же удалила. Внимание это обратил украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Пропагандистка опубликовала фото желто-голубых цветов с надписью "Всем весны". Очень скоро она снесла это сообщение.
"Скабеева случайно (случайно ли?) запостила у себя в канале фотографию «неправильных» цветов. Позже удалила. Видимо, после оплеухи от начальства", — отметил Казанский.
В Сети шутят, что Z-пропагандистка испугалась, что ее обвинят в "дискредитации армии РФ" за "неправильные" цвета.
Ранее Скабееву шокировало заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова об освобождении Крыма.
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