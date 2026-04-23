Скандал на свадьбе: невесту облили краской прямо перед церемонией — фото

В Великобритании свадебная церемония превратилась в шокирующий инцидент — невесту облили черной краской прямо перед началом торжества.

Нападение, как выяснилось, совершила ее невестка, которую не пригласили на свадьбу, пишет Mirror.

Инцидент произошел в регистрационном зале Oakwood House в городе Мэйдстон. 35-летняя Джемма Монк как раз готовилась выйти к алтарю, когда ее облили краской на глазах у гостей.

Женщина вспоминает, что все произошло мгновенно - она услышала, как кто-то позвал ее по имени, а через секунду уже была покрыта черной краской.

Несмотря на шок, невеста не отказалась от церемонии. Она быстро привела себя в порядок и все же вышла замуж за своего партнера, с которым была вместе более 20 лет.

«Мы так долго ждали этого дня. Ничто не могло меня остановить. Она была твердо убеждена, что свадьба не состоится. Я даже не задумывалась: если бы пришлось, я пошла бы к алтарю в трусиках и с лицом, размазанным черной краской».

Нападающей оказалась 49-летняя Антония Иствуд — жена брата невесты. Она покинула место происшествия сразу после инцидента.

Впоследствии в суде установили, что мотивом стала давняя семейная рознь. Иствуд и ее муж не получили приглашение на свадьбу из-за конфликта, возникшего еще во время их собственной женитьбы в 2023 году.

По словам прокурора, краска испортила свадебное платье, помещение и нанесла значительный материальный ущерб.

«Ее свадебное платье стало черным. Оно было забрызгано краской, как и ее глаза, лицо и кожа».

Даже профессиональная чистка не помогла спасти платье, которое Джемма мечтала передать дочери.

Несмотря на то, что свадьба все же состоялась через два часа после инцидента, психологические последствия оказались гораздо серьезнее. Женщина рассказала в суде, что переживает депрессию и до сих пор тяжело приходит в себя от пережитого.

«То, что меня облила краской жена моего брата, изменило мое отношение к жизни и заставило задуматься, сделала ли я что-то действительно плохое или сделала что-то неправильное. Это оказало драматическое влияние на мою жизнь… Я потеряла ту, кем когда-то была. Это превратило самый особенный день в моей жизни в самое худшее воспоминание».

Суд в Мэйдстоне признал Иствуд виновной в двух эпизодах умышленного повреждения имущества. Она получила 10 месяцев заключения с отсрочкой в год, 160 часов общественных работ, а также 10-летнее запретительное предписание.

Судья резко раскритиковал ее действия: «Это должен быть особый день для Джеммы Монк и его семьи. Благодаря вашему поведению он превратился в ужас».

Кроме того, Иствуд обязали выплатить 5 тысяч фунтов стерлингов компенсации.

Несмотря на приговор, Джемма заявила, что считает наказание слишком мягким и не готова извиниться.

В то же время она пытается двигаться дальше и даже планирует снова обменяться свадебными обетами — чтобы создать новые, счастливые воспоминания вместо тех, которые затмили нападение.

