Скандал с изменой на концерте Coldplay: всплыли новые факты о паре

Скандал в Astronomer – бывшая HR-директор поцеловалась с CEO на концерте Coldplay / © dailymail.co.uk

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Бывший топменеджер Astronomer Кристин Кабо и Энди Байрон снова оказались в центре скандала. И в этот раз дело не только в поцелуе на концерте Coldplay.

Об этом говорится в Yahoo.

После громкой сцены на трибунах во время выступления группы Coldplay в Бостоне 16 июля, где камера Поцелуев зафиксировала Кабо в объятиях генерального директора Энди Байрона, она снова привлекла внимание СМИ. На новых фото из ее имения в Нью-Гэмпшире видно, как женщина работает в саду без обручального кольца, но с тем же жемчужным ожерельем и кулоном в форме сердца, которые были на ней в день скандального инцидента.

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Прошлое возвращается: студенческие вечеринки, жемчуг и элитные круги

Расследование журналистов вывело на свет новые подробности из жизни Кабо (тогда еще Кристи Станек), когда она была членом популярного женского братства Delta Gamma в колледже Геттисберг.

«Она всегда держалась с влиятельными, выглядела безупречно и уверенно, — вспоминает сокурсница Кристин Кабо.

«Но никто не представлял, что она попадет в такой скандал», — добавляет она.

В выпускном альбоме 1994 года улыбающаяся 21-летняя Кристин с пластиковым бокалом на вечеринке и традиционным DG-бусами. Она училась на политолога, родом из обеспеченной семьи в штате Мэн.

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«Она обладала острым юмором и всегда была собрана, хотя особой карьерной амбициозности за ней не замечали. Ее брак с миллиардером удивил, а поцелуй с CEO — шокировал», — добавляет другой знакомый Кристин Кабо.

Сети молчат, но правда выныривает

Несмотря на то, что Кабо практически нет в соцсетях, кроме LinkedIn, ее неожиданный взлет раскрыл не только глянцевое настоящее, но и гламурное прошлое. И хотя обручальное кольцо исчезло, подвеска в форме сердца — символ событий, заставивших заговорить о ней всю страну, остается.

250 тысяч на OnlyFans: новый поворот в скандале CEO

Недавно к истории добавилось еще одно громкое заявление: по словам Камиллы Араухо, основательницы Bop House, CEO Энди Байрон якобы потратил более 250 тысяч долларов на контент с платформы OnlyFans — не только звезду Софи Рейн, но и нескольких других инфлюэнсерок из Майами.

«Я видела квитанцию. Это не просто подписка — речь идет о персонализированных видео и звонках с несколькими девушками», — заявила Араухо The Blast.

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Более того, Камилла рассказала, что обратилась к жене Байрона — Меган Керриган Байрон — со словами поддержки:

«Я сказала ей, что она не одна. Женщины должны держаться вместе, когда их так публично предают. Я даже пригласила ее на несколько недель в Майами.

Слитные сообщения, нравственные оправдания и новая драма

Вдобавок — в интернете появились скриншоты, которые якобы слила сама Меган. У них Байрон, пользуясь фейковым аккаунтом в Instagram, договаривается о контенте с Софи Рейн за большие деньги. Сама Рейн не подтвердила факт переписки, но и не возразила:

«Я не могу раскрывать информацию о своих клиентах. Но эта ситуация действительно безумна. Как христианка, я не одобряю такое поведение, но поддерживаю женщин, которые через это проходят.

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Что дальше?

Скандал с концертным поцелуем, OnlyFans и студенческим прошлым — все это превратилось в причудливое шоу о доверии, репутации и социальных масках. Похоже, эта история еще далеко не завершена.

Напомним, видео с концерта Coldplay, где гендиректор Энди Байрон нежно обнимает HR-директор Кристин Кеббот, быстро стало вирусным, обеспечив компании Astronomer широкое признание. О неожиданных последствиях ситуации рассказал соучредитель и и.о. о. гендиректора компании Пит ДеДжой.

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