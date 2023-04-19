Скандал с Netflix: врач требует $1 млн за использование его фото в фильме об убийце

Мужчина из штата Кентукки подал в суд на Netflix за использование его фотографии в документальном фильме "Автостоп с топором" об известном в Интернет персонаже, осужденном за убийство.

В 2019 году Тейлор Хезлвуд опубликовал в Instagram фотографию, на которой он держит топор друга, как дань памяти его любимой книге детства "Топор" — роману Гари Полсена о выживании в дикой природе для молодежи. Теперь это изображение появилось в совершенно ином жанре.

Об этой истории рассказывает NY Times.

Хезлвуд подает в суд на Netflix за использование его фотографии в "Автостоп с топором", документальном фильме о настоящих преступлениях автостопщика, который стал осужденным убийцей. Мистер Хезлвуд, 27-летний респираторный терапевт из Кентукки, никогда не был связан с убийством, не говоря уже об осуждении за него, согласно иску, поданному в окружной суд в Далласе на прошлой неделе.

Он требует 1 миллион долларов возмещения ущерба за клевету и незаконное присвоение своего образа.

Связавшись с господином Хейзлвудом по телефону во вторник, обратились с запросом на комментарии к его адвокату, Анжеле Бьюкенен. В заявлении госпожа Бьюкенен отметила, что "не должно было быть ни одной путаницы", если бы Netflix "выполнил свое домашнее задание".

"Из-за отсутствия должной осмотрительности, — сказала она, — Хезлвуд постоянно боится того, какое влияние будет иметь фильм на его личные отношения, работу и репутацию в целом".

Было непонятно, почему живущий в Кентукки господин Хезлвуд подал иск в Техасе против Netflix, базирующегося в Калифорнии. Netflix отказался от комментариев

Документальный фильм Netflix, премьера которого состоялась в январе, рассказывает историю Калеба Лоуренса Макгилвари. В феврале 2013 года Макгилвари путешествовал автостопом во Фресно, штат Калифорния, когда подобравший его мужчина сбил машиной работника коммунального предприятия. Затем водитель напал на прохожего, пытавшегося вмешаться. В это время мистер Макгилвари достал из сумки топор и несколько раз ударил им водителя.

Интервью местной телевизионной станции ненадолго превратило господина Макгилвари, который представился только как Кай, в героя интернет-шоу и ночных ток-шоу: "Кай, автостопщик с топором".

Через три месяца Макгилвари арестовали и обвинили в убийстве мужчины в его доме близ Элизабет, штат Нью-Джерси. Макгилвари, который свидетельствовал, что действовал в порядке самозащиты после попытки сексуального насилия, был признан виновным в 2019 году и приговорен к 57 годам заключения.

Документальный фильм Netflix показывает бок о бок изображения мистера Хезлвуда и мистера Макгилвари с голосом за кадром, который говорит "холодный убийца", и текстом твита, который говорит: "Вы никогда не можете никому доверять".

Согласно иску, Хезлвуд впервые получил уведомление об использовании изображения в фильме от друга, который написал ему спустя несколько дней после премьеры. А потом другой друг написал смс. Затем еще один.

"Ты это видел? Они разместили твою фотографию с убийцей, лол", — написал друг друг.

Одна подруга написала, что она смотрела "этот документальный фильм об убийстве, и они начали показывать кучу фотографий людей, и я сказала, что это Хезлвуд".

"Они украли твое фото? — она написала. — Как ты туда попал?".

Мать другого друга сказала, что она спросила, связаны ли между собой мистер Хэзлвуд и мистер Макгилвари.

В иске Netflix обвиняется в нанесении Хезлвуду "вреда репутации, стресса, беспокойства и страданий", а также в "постоянном страхе потери будущей работы или отношений из-за того, что люди считают его опасным или не заслуживающим доверия".

Использование фотографии мистера Хезлвуда является последним примером настоящего криминального шоу, которое обходит углы, сказала Бобби Миллер, ведущая подкаст о поп-культуре под названием "The Afternoon Special".

"Эту песню и танец мы слышали раньше, — сказала она. — Было так много случаев, когда ради желания быть первым и иметь самую привлекательную историю вы в конечном итоге не проводили надлежащую осмотрительность журналиста, проверяя факты".

Натаниэль Бреннан, адъюнкт-профессор киноискусствоведения в Нью-Йоркском университете, преподавающий на курсе о настоящих преступлениях, сказал, что он был удивлен, что "Netflix так ошибся", учитывая, "сколько денег они вложили" в сериалы о настоящих преступлениях. Но темпы производства могли разбавить конечный продукт, сказал он.

"Я не знаю, будет ли Netflix считать себя и дальше профессионалами, — сказал он. — Я не знаю, соблюдают ли они другие стандарты".

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп в уголовном суде Мангеттена в Нью-Йорке отверг все предъявленные против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе.

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