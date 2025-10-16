- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 8
- Время на прочтение
- 2 мин
Скандал в самолете: стюардесса блестяще разрешила спор за «украденное» место
Во время длительного авиаперелета возник громкий конфликт между пассажиркой и двумя родственницами, которые требовали отдать место у окна 10-летней девочке, несмотря на правила безопасности.
Длительный авиаперелет в Нью-Йорк превратился в настоящую драму из-за места у окна в ряду аварийного выхода. Заранее забронировавшая это место пассажирка столкнулась с агрессивным требованием двух родственниц — матери и бабушки — отдать его девочке. Рассказ о конфликте, который быстро и хладнокровно разрешила стюардесса , стал вирусным в сети.
Об инциденте анонимно рассказала сама участник событий в сообщении на платформе Reddit.
«Моя внучка хочет сидеть у окна»
Американская туристка сообщила, что для 10-часового рейса она специально выбрала и оплатила место у окна в ряду у аварийного выхода. Причины такого выбора очевидны – дополнительное пространство для ног.
Женщина уже успела расслабиться и включить сериал, когда к ней обратилась старушка девочки.
«Моя внучка хочет сидеть у окна», — рассказывает автор сообщения.
Пассажирка вежливо, но твердо отказала, сославшись на прямое запрещение авиакомпании: места у аварийного выхода, согласно правилам безопасности, не предназначены для размещения детей, поскольку в случае чрезвычайной ситуации только взрослый пассажир может открыть выход.
Ложь и истерика
После вежливого отказа ситуация быстро обострилась. К конфликту присоединилась мать ребенка, мгновенно перешедшего к обвинениям.
«Так вы просто бессердечна? Отказываете ребенку в месте у окна? — цитирует женщина слова матери.
Сама девочка начала кричать, расплакалась и, перекрыв проход, заявила матери: «Мама, ты же говорила, что это мое место! Скажи ей!».
Далее бабушка обвинила пассажирку в том, что она разбила ребенку сердце. В это время к скандалу подошла стюардесса. Мать девочки быстро объяснила ситуацию, заявив, что пассажирка украла место дочери и вырвала билет у нас из рук.
Холоднокровное решение
Туристка, ошеломленная откровенной ложью, сразу же получила свой посадочный талон и удостоверение личности, показав их представительнице экипажа.
Стюардесса быстро оценила ситуацию, поставив жирную точку в споре.
«Это ее место. И, кстати, ваша дочь слишком мала, чтобы сидеть у ряда аварийного выхода. Пожалуйста, больше не беспокойте эту пассажирку», — сказала слова представительницы экипажа пассажирка.
Хотя конфликт был исчерпан, женщина призналась, что полет все равно не был спокоен: семья время от времени бросала на нее гневные взгляды, а бабушка даже пыталась «случайно» пролить на нее напиток.
В комментариях под сообщением пользователи активно поддержали женщину и высмеяли попытки манипуляции со стороны родственников, а также предложили собственные остроумные варианты реакции на скандал: «Вот сидела бы у окна, выглядела в окно и говорила: „Оооо, вау, смотрите, какая красота!“ – а потом просто закрыла шторку».
Напомним, пассажира не пустили на рейс из-за смарт-кольца. Аккумулятор умного гаджета Samsung разбух прямо на пальце мужчины перед посадкой в самолет.