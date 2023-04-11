Скандал в школе: учительница в парке занималась сексом с 14-летним учеником (фото)

В США в школе произошел очередной скандал. Оказалось, что у 35-летней учительницы были сексуальные отношения со своим 14-летним учеником. Это продолжалось почти год.

Об этом пишет Daily Star.

35-летняя Стефани Келси, бывшая учительница средней школы округа Ист Сак на севере Айовы, была осуждена за сексуальное насилие и сексуальную эксплуатацию.

Фото: The Daily Star

В прошлом году Келси было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении одного из ее несовершеннолетних учеников. Такие действия власти Айовы назвали шокирующим случаем.

Уже бывшая учительница неоднократно вступала в сексуальный контакт с 14-летним учеником с сентября 2021 по март 2022 года. Сексом с подростком педагог занималась у себя дома и в местном парке.

Учительницу признали виновной в сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы.

Фото: The Daily Star

Напомним, в Колумбии двое мужчин и женщина занялись в парке сексом: за ними наблюдали ошеломленные прохожие, однако любовники решили не останавливаться.

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