Скандал в участке: ночная диспетчер занималась сексом с 7 полицейскими (фото)

38-летнюю женщину, работающую ночной диспетчером в отделении шерифа округа Бексар в Сан-Антонио, штат Техас, США, разоблачили на том, что она занималась сексом с 7 полицейскими.

Об этом пишет Daily Star.

Скандал в отделении полиции произошел после того, как муж 38-летней диспетчера Кристл Перез, 41-летний Джанкарло Перез, показал сообщение интимного содержания ее начальнику. Оказалось, что у сотрудницы полиции был секс с 7 полицейскими.

Фото: The Daily Star

У женщины были интимные отношения с заместителем руководителя отделения, сержантом, четырьмя офицерами полиции и еще одним сотрудником правоохранительного органа. После того, как руководитель местной полиции узнал о скандале, женщину и ее любовников отправили в неоплачиваемые отпуска и назначили служебные расследования. Части копов грозит увольнения.

Также муж Кристл Перез убеждает, что полицейские присылали его жене сообщения интимного содержания, в которых подробно описывали, как они занимались сексом.

Джанкарло Перез говорит, что он шокирован по поведению жены, потому что ее измены разбили ему сердце.

Фото: The Daily Star

Напомним, в США сержанта полиции Энн Мари Герра лишили повышения по службе после обвинения в том, что она запихнула свои грязные трусики в рот коллеге.

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