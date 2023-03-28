Скандальная певица голышом прыгнула к фанатам и избила микрофоном похотливого мужчину: фото

Скандальная певица MC Pipokinha во время своего концерта голышом прыгнула к фанатам и избила микрофоном похотливого мужчину, который схватил ее за грудь.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

MC Pipokinha — скандальная бразильская певица, прославившаяся одиозными поступками, отреагировала на сексуальные домогательства от своего фаната. Женщина во время концерта полностью разделась и прыгнула в толпу фанатов. Один из неадекватных похотливых мужчин схватил женщину за ее грудь. Тогда MC Pipokinha отреагировала и избила его микрофоном за отвратительный поступок.

Фото: dailystar.co.uk

Фото: dailystar.co.uk

Это не первый инцидент с бразильской певицей. Раньше она прославилась на весь мир тем, что занималась оральным сексом на сцене и позволяла котам сосать свои соски. Также женщина попала в скандал после того, как со сцены подвергла критике учителей за их невысокую зарплату.

Фото: dailystar.co.uk

Напомним, в Нигерии 33-летняя женщина не рассчитала силы и так сжала владельцу квартиры яичка, что тот скончался. Причиной спора стала просьба мужчины заплатить за электроэнергию.

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