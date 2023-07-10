Скандальному ютуберу грозит пять лет заключения за пикантный танец девушке в ресторане

Ютуберу грозит до пяти лет заключения после того, как он устроил пикантный приватный танец своей девушке в ресторане Бангкока.

Об этом пишет ladbible.com.

Стример Ice Poseidon, настоящее имя которого Пол Денино, не в первый раз сталкивается с проблемами с законом, поскольку ранее уже провоцировал действия правоохранительных органов.

Денино известен тем, что транслирует в прямом эфире практически все, что он делает, побуждая своих поклонников звонить с угрозами о заложенных бомбах.

На днях он удивил девушку Кимберли, когда они ели в ресторане в столице Таиланда.

Выйдя в откровенном боди, он получил выговор от менеджера, сказавшего ютуберу и его окружению, что они "не могут делать это в Таиланде".

Ice Poseidon / Фото: ladbible.com

Разъяренный менеджер потребовал получить каждый из их паспортов. Позже выяснилось, что он также вызвал полицию, в результате чего Пол и его группа были арестованы.

Позже стриммер написал в социальных сетях: "Магшот с признанием вины под давлением и извинениями. В чем виноват? Понятия не имею. Никто не сказал мне, какой закон я нарушил”.

Поскольку его танец транслировался в прямом эфире, Денино сообщил, что ему были предъявлены обвинения в "распространении непристойного контента".

Он добавил, что Кимберли также подверглась резкой критике, поскольку полиция заявила, что ее платье "слишком обнажило грудь" и было "слишком сексуальным для публики".

По словам Денино, во время ареста его бросили в грязную камеру и дали ведро, чтобы ходить в туалет.

После инцидента он извинился, сказав: "Я не знал серьезности действий, которые я совершил, и я просто пытался повеселиться. Мне очень жаль. Мы были пьяны, мы были в комнате. Я просто не понимал серьезности того, что совершил".

Ice Poseidon / Фото: ladbible.com

Полу пришлось внести залог за всю свою компанию, что в общей сложности составляло 12 000 долларов.

Кроме того, он сказал, что ему, возможно, придется оставаться в Таиланде до следующего года.

"Мы сталкиваемся с серьезными обвинениями и большим количеством тюремного заключения. Если я получу 5 лет, я просто покончу с собой. Я не смогу выжить в тайской тюрьме", — заявил он.

Напомним, в прошлом году Ice Poseidon присвоил 500 тыс. долларов, которые ему прислали его подписчики для создания новой платформы. За эти деньги он купил себе автомобиль Tesla.

Читайте также: