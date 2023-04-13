Сказал, что умрут во время полета: пьяный мужчина пытался изнасиловать пассажирку самолета

Также он приставал к стюардессе и курил сигарету на борту.

Пассажир американской авиакомпании Alaskan Airlines, следовавший из Сиэтла, штат Вашингтон, в Анкоридж, Аляску, приставал к сидевшей рядом с ним в самолете женщину.

Адам Сеймур подозревается в совершении еще нескольких правонарушений на борту, включая угрожающее поведение и курение сигареты. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Инцидент произошел 5 апреля.

В уголовном иске говорилось, что жертва женского пола сначала описала Сеймура как "дружелюбного". Однако его поведение изменилось после того, как он вытащил три бутылки с алкоголем и выпил их, прежде чем заказать еще два стакана виски.

Адам закурил сигарету и сказал женщине, что они умрут, поскольку "самолет вот-вот разобьется". Далее он пытался ее изнасиловать.

"Он начал невнятно произносить слова, начал приближаться к ней физически, без ее согласия потер ее нижнюю часть бедра и колено с внутренней и внешней стороны и попытался положить голову ей на плечо", — говорится в жалобе.

Позже в разговоре с полицией стюардесса сказала: "Он щупал меня, напал на женщину, угрожал моей жизни и был очень пьян".

Сеймур якобы сделал несколько комментариев о сексуальности женщины, сказав ей, что она похожа на лесбиянку. После того, как он сказал одному из очередных офицеров, что собирается "убить" его, стюардесса отказала ему в пиве, и он выпил еще одну бутылку, которая, как он сказал персоналу, была дезинфицирующим средством для рук.

Впоследствии Сеймур был задержан полицией аэропорта, когда самолет приземлился, но отказался пройти тест на алкоголь.

Теперь ему предъявили два обвинения в нападении.

Напомним, недавно пассажира American Airlines насильно выгнали из самолета после того, как он требовал у стюардессы алкоголь. В Сети опубликовали видео конфликта между полицией и мужчиной.

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