Сказочный дом Шрека бесплатно сдается в аренду: где он расположен и как выглядит (фото)

Компания Airbnb объявила заманчивое предложение по аренде дома на болоте из фильма "Шрек".

Об этом пишет Insider.

Забронировать сказочное помещение из ленты DreamWorks Animation можно будет 13 октября. Оно доступно только в последние выходные месяца, но проживание будет бесплатным, если запрос на эксклюзивное двухдневное пребывание на холмах Шотландии будет одобрен.

Дом Шрека / Фото: DreamWorks/Airbnb

Утром гостей будут ждать бесплатные вафли и возможность насладиться природным ландшафтом в уединенном доме, расположенном в лесу. Но, согласно объявлению, туалет расположен за пределами территории, примерно в 20 метрах от болота.

Дом Шрека / Фото: DreamWorks/Airbnb

В объявлении хозяином студии с двумя кроватями и одной ванной комнатой указан лучший друг Шрека – Осел.

"Располагаемое глубоко в лесах Шотландского нагорья и наполненное уютными удобствами, которые Шрек накопил за эти годы, болото предлагает уединение, как никто другой", — говорится в сообщении. "Этот грязный, покрытый мхом оазис с мутной водой — идеальное место, где можно уйти от сельской жизни и насладиться красотой природы".

Дом Шрека / Фото: DreamWorks/Airbnb

Согласно списку, вокруг болота в Хайленд-Консул, Шотландия, есть тропы для исследования и безграничная природа для пикников. Гостям будет предоставлена помощь консьержа, чтобы обеспечить им комфорт.

Дом Шрека / Фото: DreamWorks/Airbnb

Также отмечается, что на платформе бронирования есть уникальные варианты проживания, такие как дом из ракушек, домики на деревьях и переоборудованные зернохранилища.

Напомним, умер звезда "Гарри Поттера" Майкл Хэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора. Знаменитости не стало на 83-м году жизни.

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