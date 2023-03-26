Скелет "инопланетянина": ученые наконец-то раскрыли шокировавшую многолетнюю тайну

Из-за ее странного вида многие люди утверждали, что Ата на самом деле была инопланетянкой.

После многих лет споров исследователи наконец-то раскрыли тайну шестидюймового скелета "пришельца", которого нашли еще в 2003 году. Мумифицированное существо назвали Ата.

О пишет lad bibli.

Из-за ее странного вида многие люди утверждали, что Ата на самом деле была инопланетянкой. Крошечную фигурку нашли в чилийской пустыне Атакама, отсюда ее прозвище, но должным образом ее проанализировали только десять лет спустя в 2012 году.

Рентгенолог обнаружил, анализируя останки, что кости Аты были примерно такого же уровня зрелости, как и кости шестилетнего человека. Один из исследователей подтвердил, что таинственный шестидюймовый скелет, скорее всего, принадлежал человеческому плоду, или родившемуся мертвым, или умер вскоре после рождения. Гарри Нолан, иммунолог из Стэнфордского университета в Пало-Альто, штат Калифорния, пришел к выводу, что ДНК Аты происходит от человека, а не от пришельца. Однако Нолан просто не мог понять, как такое маленькое человеческое существо могло иметь такой особый внешний вид, как оно.

"Иммунолог затем работал вместе с генетическими исследователями из Стэнфорда, а также командой вычислительных биологов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско для дальнейшего изучения генома Аты. Они обнаружили, что мутации присутствуют в семи генах Аты — все они участвуют в росте человека. Тогда Нолан выдвинул теорию, что именно эта смесь мутаций привела к серьезным аномалиям скелета Аты, указывая на ее очень быстрый рост костей", — говорится в статье.

Впрочем, эту теорию подверг сомнению американский уфолог Стивен Грир. Он заявил, что этих доказательств недостаточно, чтобы точно сказать, что этот скелет – это человеческий плод.

"Мы не знаем, что это такое, но это точно не деформированный человек", — заявил Грир через National Geographic.

Напомним, что американский ученый пытается доказать, что метеорит является инопланетным зондом.