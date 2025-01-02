Склонны ли вы к алкоголизму: каким знакам зодиака и кому за датой рождения лучше не пить

Алкоголь не все равно влияет на всех людей. Некоторым лучше все же избегать его. Кроме медицинских показаний существуют астрологические и нумерологические факторы, которые могут определять, кому лучше избегать спиртного. Согласно мнению астрологов и нумерологов, людям с определенной датой рождения и представителям трех знаков Зодиака, алкоголь может принести не только вред здоровью, но и создать серьезные жизненные трудности.

Людям с какой датой рождения нужно ограничить употребление алкоголя

Нумерологи считают, что родившимся в определенные даты людям алкоголь категорически противопоказан. Согласно их утверждениям:

Это люди, у которых число рождения составляет в сумме «четверку». То есть это родившиеся не только четвертого числа, но и 13, 22 и 31 числа. Они рискуют столкнуться с большими неудачами из-за чрезмерного употребления спиртного. Для этих людей алкоголь становится катализатором негативных событий в жизни.

Люди «семерки» , то есть рожденные 7, 16 и 25 числа. Из-за спиртного они могут терять связь с реальностью. Нумерологи отмечают, что употребление алкоголя погружает их в мир иллюзий, что может привести к серьезным проблемам.

Люди «восьмерки», рожденные 8, 17 и 27 числа, имеют в жизни важную миссию — достижение гармонии между материальным и духовным. Алкоголь препятствует этому процессу, поэтому им следует отказаться от спиртного.

Какие знаки Зодиака склонны к алкоголизму

Астрологи выделяют три знака Зодиака, для которых алкоголь особенно опасен. Их склонность к зависимости объясняется эмоциональными особенностями и реакцией на стресс.

Скорпион. Представители этого знака часто скрывают свои эмоции, боясь показать слабость. Их склонность к интровертному переживанию проблем может подтолкнуть их к употреблению алкоголя в одиночестве. Алкоголь для Скорпионов становится способом уйти от реальности, что может привести к зависимости.

Рыбы. Рыбы имеют естественную склонность к саморефлексии и погружению в собственные мысли. Это делает их уязвимыми к злоупотреблению алкоголем, особенно в периоды одиночества. Алкоголь для них может стать способом уйти от мира, что только усугубляет ситуацию.

Близнецы. Этот знак Зодиака известен своей непредсказуемостью и многогранностью. Близнецы могут нарушать общепринятые нормы как в трезвом состоянии, так и под градусом. Их склонность к избыточному потреблению алкоголя часто связана с желанием избежать внутреннего конфликта.

Бесспорно, алкоголь не только влияет на физическое здоровье, но может разрушать жизнь на эмоциональном и социальном уровнях. Нумерология и астрология позволяют взглянуть на проблему с другой стороны, учитывая индивидуальные особенности каждого человека. Нужно помнить, что астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами, основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, не подтвержденных научными исследованиями.

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