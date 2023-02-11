Склоны Альп зарастают кактусами: в чем причина и чем это чревато

Кактусы рода Опунция составляют до трети местного растительного покрова на склонах гор в одном из швейцарских кантонов.

Жители швейцарского кантона Вале привыкли видеть склоны своих гор зимой покрытыми снегом, а летом цветами эдельвейсов. Но из-за глобального потепления они все чаще обнаруживают инвазивные виды растений, колонизирующих склоны – кактусы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Власти говорят, что виды кактусов, принадлежащих к роду Опунция, распространяются в некоторых частях Вале, посягая на природные заповедники и создавая угрозу биоразнообразию.

"Каждая подушечка закрывает почву и не дает прорастать другим растениям", – объяснил сотрудник службы охраны природы кантона Ян Трипонез.

Кактусы также распространились на некоторых холмах вокруг столицы Вале, в Сионе, где эти растения уже составляют 23-30% низкорослого покрова. Об их присутствии также сообщается в соседних альпийских регионах Швейцарии и Италии.

"В некоторых районах Вале, по нашим оценкам, кактусы могут занимать одну треть доступной поверхности", — говорит охранник природы, заметив, что опунция присутствовала в этом швейцарском кантоне по крайней мере с конца 18 века, когда она была импортирована из Северной Америки.

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По словам Питера Баумгартнера, профессора геологии, которому кантон поручил написать отчет о кактусах, опунция легко переносит температуру до -15°C, но ей нужны сухие места, она "не любит снежного покрова".

Согласно недавнему исследованию итальянских ученых, снег покрывает Альпы примерно на месяц меньше среднего исторического значения, что "беспрецедентно за последние шесть веков".

По данным федерального управления метеорологии и климатологии Швейцарии, количество снежных дней в горах на высоте 800 метров сократилось вдвое с 1970 года. Потепление в Швейцарии уже разогналось до 2,4 °C.

Напомним, потепление, таяние ледников и повышение уровня моря могут привести к исчезновению некоторых островных государств. Об этом заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа.

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