Сколько человек может бодрствовать: ученые назвали опасный предел для мозга

Сон – это не просто отдых, а важный биологический процесс, во время которого мозг очищается от токсинов, формирует воспоминания и восстанавливает клетки организма. Поэтому человек может прожить без пищи значительно дольше, чем без сна.

Об этом говорится в материале Healthline.

Ученые десятилетиями исследуют последствия длительной бессонницы, чтобы определить предел выносливости человеческого организма.

Самый длинный задокументированный период без сна

Самый известный случай экстремальной депривации сна произошел в 1964 году. Тогда 17-летний американец Рэнди Гарднер в рамках эксперимента бодрствовал 11 суток и 25 минут (264 часа).

По данным медицинского осмотра Национального центра биотехнологической информации США (NCBI), после завершения эксперимента юноша восстановился без необратимых физических последствий, однако в ходе исследования его когнитивные функции резко ухудшились.

После этого Книга рекордов Гиннеса отказалась фиксировать подобные рекорды, признав такие эксперименты опасными для здоровья.

Что происходит с мозгом после трех суток без сна

Если первые 24-48 часов без сна обычно сопровождаются усталостью, раздражительностью и ухудшением концентрации, то после 72 часов начинаются более серьезные изменения.

По данным нейробиологических исследований, на третьи сутки:

появляются зрительные и слуховые галлюцинации;

возникает паранойя и нарушение восприятия реальности;

мозг запускает микросон – короткие неконтролируемые отключения сознания на несколько секунд.

Ученые объясняют это нарушением связи между участками мозга, отвечающими за эмоции и рациональное мышление. Поэтому человек может потерять способность адекватно оценивать ситуацию.

Может ли бессонница убить человека

Для здорового человека смерть только от отсутствия сна маловероятна, поскольку у мозга есть защитный механизм — организм в конце концов заставляет человека заснуть.

Впрочем, в медицине существует редкое генетическое заболевание — роковая семейная бессонница (Fatal Familial Insomnia). Из-за мутации генов люди постепенно полностью теряют способность спать, что приводит к разрушению нервной системы и в конце концов заканчивается смертью.

Кроме того, лабораторные эксперименты на животных показали, что полная депривация сна может привести к гибели через несколько недель из-за отказа иммунной системы и нарушения терморегуляции организма.

Специалисты отмечают: регулярный сон является одним из ключевых факторов здоровья мозга, психики и иммунной системы, поэтому продолжительная бессонница может иметь серьезные последствия для организма.

