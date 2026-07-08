Сколько электроэнергии потребляет кондиционер в месяц: специалисты подсчитали

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В жаркое время года кондиционер становится одним из крупнейших потребителей электроэнергии в доме. В то же время, сумма в платежке зависит не только от времени его работы, но и от энергоэффективности устройства, установленной температуры, площади помещения и качества теплоизоляции дома.

Об этом пишет mediafax.

Сколько потребляет кондиционер

Большинство современных инверторных кондиционеров не работает постоянно на максимальной мощности. По достижении заданной температуры они автоматически снижают потребление электроэнергии, поддерживая комфортный микроклимат.

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Для примера возьмем кондиционер мощностью 12 000 BTU, который в среднем потребляет около 0,8 кВтч за один час работы.

Расчет производится по простой формуле:

Среднее потребление × количество часов работы × 30 дней.

В таком случае месячное потребление составит:

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4 часа в день — около 96 кВтч;

8 часов в день — около 192 кВтч;

12 часов в день — около 288 кВт·ч.

Чтобы узнать приблизительную стоимость, достаточно умножить эти показатели на действующий тариф на электроэнергию.

От чего зависит потребление

Фактические издержки могут существенно отличаться. Энергоэффективный кондиционер иногда потребляет всего около 0,5 кВтч в час работы, тогда как старые или неправильно подобранные модели могут тратить более 1,2 кВтч.

На уровень потребления влияют площадь помещения, качество утепления дома, температура на улице и настройка самого устройства.

Как уменьшить расход электроэнергии

Эксперты рекомендуют устанавливать температуру в пределах от 24 до 26 °C. Слишком низкие значения (18–20 °C) не охлаждают комнату быстрее, но заставляют кондиционер дольше работать на максимальной мощности.

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Также при работе кондиционера следует держать окна и двери закрытыми, защищать помещение от прямых солнечных лучей с помощью штор или жалюзи и регулярно очищать фильтры. Это поможет снизить потребление электроэнергии и продлить срок службы прибора.

Проверка реального потребления

Точнее определить затраты электроэнергии можно по показателям счетчика или с помощью смартсчетчика, если он установлен. Кроме того, перед покупкой кондиционера следует обратить внимание на его энергетическую этикетку, где указан класс энергоэффективности, показатель SEER и ориентировочное годовое потребление электроэнергии.

Как мы писали, эксперты советуют не устанавливать кондиционер на 26 °C. При такой температуре он хуже осушает воздух, из-за чего в помещении становится душно, а повышенная влажность способствует появлению плесени, бактерий и пылевых клещей. Самым эффективным считается режим 24-25 ° C — он обеспечивает комфортный микроклимат и может уменьшить потребление электроэнергии на 5-10%. Также специалисты рекомендуют регулярно чистить фильтры кондиционера, ведь грязь снижает эффективность его работы.

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