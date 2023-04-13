Сколько лет нужно работать, чтобы заработать миллион долларов в Украине, других странах мира: интересная инфографика

В каких странах за сколько лет, исходя из средней заработной платы, можно заработать 1 000 000 долларов.

Аналитики посчитали, за сколько лет получая среднемесячную заработную плату, в разных странах мира жители могут заработать миллион долларов,

Данные о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов были взяты на сайте numbeo.com. Для конвертации валют использовали средний курс Google Finance за март 2023 г. В рейтинг вошли 102 страны.

Кто на первом месте в рейтинге

Numbeo, Ricodi.com, апрель 2023 г.

Меньше всего нужно проработать жителям Швейцарии – 14 лет и 3 месяца. На втором месте в рейтинге Сингапур с результатом 16 лет и 11 месяцев. Чуть дольше, чтобы собрать такие деньги, должны поработать жители Люксембурга — 17 лет и 4 месяца. США на четвертом месте в рейтинге – 19 лет и 10 месяцев, Исландия – на пятом (20 лет и 11 месяцев).

На каком месте Украина

Украина занимает 86 позицию в рейтинге. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов в Украине можно за 215 лет и 10 месяцев. Польша на 40-м месте, жителям страны нужно проработать 77 лет и 9 мес., Венгрия на 47-й позиции (94 года и 4 мес.), Румыния на 52-й строчке с результатом 109 лет и 7 мес.

Более 500 лет нужно работать жителям Нигерии (519 лет и 1 мес.), Уганды (523 г. и 3 мес.), Египта (603 г. и 6 мес.) и Пакистана (621 г. и 3 мес.)

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