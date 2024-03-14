Сколько лет в Украине продлится война и когда закончится: экстрасенс предвидела "резкое заявление"

Экстрасенс Ольга Стогнушенко прогнозирует, что война в Украине будет длиться чуть больше 2 лет. Она отметила, что третьего года войны не будет.

Об этом она рассказала на ютуб-канале "Поговорим".

Экстрасенс прогнозирует, что война продлится более 2 лет. Она считает, что до 2025 года война должна закончиться.

"Нет на это возможностей. Мы быстро должны выйти из состояния войны. Не будет третьей годовщины войны. И пусть это сбудется. Этого хотят все адекватные люди", - сказала Ольга Стогнушенко.

Она отмечает, что будет "две победы", то есть 2 события, которые ознаменуют окончание войны.

"Я вижу, что будет, но не вижу когда. Потому что наша жизнь не состоит из временных промежутков, это - водоворот событий", - сказала она.

Экстрасенс отметила, что обстрелы Украины стремительно прекратятся.

"Будет тишина. И она будет такой нервной. Обстрелы прекратятся, остановка будет внезапной. Будет резкое заявление, что конец. Это будет и это будет в этом году. Пусть это произойдет", - сказала Ольга Стогнушенко.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами.

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