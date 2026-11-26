Как через 20 минут хакеры собирают досье на любого / © pexels.com

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Чтобы взломать личные соцсети или почту и собрать на вас досье, хакерам понадобится всего 20 минут. Старая электронная почта стала ключом, с помощью которого специалист по кибербезопасности и основатель компании Pentester Райан Монтгомери собрал цифровое досье на автора подкаста The Diary of a CEO Стивена Бартлетта. Он показал, как нетрудно это сделать.

Об этом пишет Unilad.

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Сколько о вас могут узнать хакеры всего за 20 минут

Во время совместного эфира ведущий поинтересовался, какую информацию об обычном слушателе смогли бы раскопать Монтгомери и несколько его коллег такого же уровня, имея в запасе час. Эксперт заверил, что очень много, а в качестве доказательства предложил озвучить результаты собственного 20-минутного расследования в отношении самого Бартлетта.

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В списке находок оказались старые пароли, актуальный номер мобильного и даже локация фитнес-клуба, куда бизнесмен ходил более 12 лет назад. Ведущий признался, что боялся именно такого поворота.

«Не волнуйся. Это все абсолютно публичная информация. Она лишь показывает, что именно в открытом доступе», — успокоил гостя Монтгомери.

Специалист по кибербезопасности добавил, что использовал простые инструменты и даже не прибегал к «сумасшедшим» методам получения информации.

Откуда берутся утечки старых паролей и профилей

Инструментарий, задействованный в эксперименте, команда Pentester разработала сугубо для нужд полиции — сторонние пользователи доступа к этой системе не имеют. Сам специалист, известный в сети как 0day, помогает правоохранителям высчитывать интернет-преступников и сотрудничает с фондом Sentinel Foundation по делам о торговле людьми и преступлениях против несовершеннолетних.

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Первый электронный адрес ведущего удалось найти в базах данных, слитых после взлома различных сайтов. Один из паролей, привязанных к этому ящику, содержал дату рождения. Из-за своей нетипичности эта комбинация сработала как маркер: обратный поиск по паролю мгновенно подсветил остальные почтовые аккаунты Бартлетта.

Именно из-за связанных с этим ключом учетных записей удалось выйти на телефонный номер бизнесмена и метку того самого спортзала на онлайн-картах.

На этом проверка не закончилась: алгоритм провел обратный поиск по лицу, подтянув снимки Бартлетта из сети и свел все в единый отчет. Монтгомери объяснил, что в автоматическом режиме работало 40 специализированных модулей Pentester, предназначенных для идентификации лиц и зачистки их цифрового следа.

Обычно подобное сканирование выдает номер социального страхования, забытые страницы в MySpace или частную переписку со взломанных платформ, но на этот раз эксперт придержал оставшиеся факты, заметив, как испугался ведущий.

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Впрочем, ручной мониторинг принес еще один сюрприз — подпись Бартлетта под петицией по железнодорожным проездным. Несмотря на то, что инициатива давно была удалена с основного сайта, копия осталась в интернет-архивах.

Хакер добавил, что хотя, например, граждан Великобритании защищают жесткие регламенты конфиденциальности вроде GDPR, два американских штата беспрепятственно собрали сведения о Бартлетте во время его поездок в США и перепродали их дата-брокерам.

Отдельно специалист обратил внимание на работу ИИ-обзоров в поиске Google, которые сейчас продвигают сайты тех же посредников данных, откуда специалисты Pentester и пытаются удалить данные ведущего.

В завершение он добавил, что созданная им платформа помогает следователям устанавливать фигурантов даже при минимальных зацепках — одном только никнейме или номере телефона, раскручивая цепочку из «самой маленькой крошки».

Обобщение: как обезопасить себя в Сети

Не давайте искусственному интеллекту никаких персональных данных о себе. Не рассказывайте о личном, планах или местах, которые планируете посетить. Не давайте ИИ доступ к своей почте, галерее, картам и другим сервисам на телефоне.

Не используйте пароли, содержащие номер телефона, дату рождения, имена близких родственников или домашних животных. Лучше использовать генератор сложных паролей.

Не предоставляйте сайтам, соцсетям и приложениям персональную информацию.

Используйте уникальные пароли для каждого сервиса. Пароль не должен повторяться в Инстаграмме и Facebook, на почте и т.д.

Создайте отдельные почтовые ящики для разных потребностей. Не регистрируйтесь на форумах, в магазинах или под петициями с основной почты, к которой привязаны банкинг и соцсети.

Удаляйте заброшенные аккаунты. Старые профили на форумах или в соцсетях имеют более слабую защиту, а потому их легко взломать. Также нужно удалить всю информацию о себе из российских сервисов типа «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Контролируйте свое присутствие в дата-брокерах и поисковиках. Даже если вы живете в Европе под защитой GDPR, поездки или регистрации на иностранных сайтах могут занести ваши данные в американские брокеры данных. Периодически просматривайте имя, никнейм и номер телефона, а при необходимости отправляйте запросы на удаление личной информации из результатов поиска Google и сайтов-агрегаторов.

Закройте доступ к старым фотографиям. Поскольку обратный поиск по лицу легко подтягивает снимки из открытых источников, просмотрите настройки конфиденциальности в своих соцсетях. Скройте старые альбомы от посторонних, чтобы за одним фото невозможно было найти все ваши профили.

Не предоставляйте доступ к геолокации всем приложениям.

Не публикуйте в соцсетях подробные места своего пребывания, проживания или досуга. Фото из отпусков публикуйте уже тогда, когда вернетесь домой.

На видео и фото распаковок зарисовывайте маркером адрес на посылках или убирайте эти данные из кадра вообще.

Хакеры: последние новости

Напомним, криптобиржа Binance испытала масштабную кибератаку, во время которой злоумышленники за 20 минут украли цифровые активы на сумму около $6,3 млрд. Это одно из самых больших ограблений в истории криптовалют.

Биржа приостановила вывод средств и совместно с партнерами заморозила около $3 млрд, однако, по оценкам аналитической компании TRM Labs, еще около $2,4 млрд хакеры успели вывести за пределы досягаемости эмитентов.

В Binance назвали инцидент сложной атакой, заявили о сотрудничестве с правоохранителями и пообещали полностью компенсировать ущерб пользователям из собственных резервов.

По данным TRM Labs, исследователи с высокой уверенностью предполагают, что за взломом стоит элитная хакерская группировка из Северной Кореи, поскольку характеристики этой атаки схожи с предыдущим рекордным взломом биржи Bybit в феврале 2025 года.

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