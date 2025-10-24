- Дата публикации
Сколько раз можно сложить лист бумаги: школьница доказала, что миф — неправда
Эксперимент стал научным открытием и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Американская старшеклассница Бритни Галливан разрушила распространенный миф о том, что лист бумаги невозможно сложить более восьми раз.
Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.
В 2001 году ее учитель математики поставил перед классом задачу сложить один лист бумаги пополам 12 раз. Казалось, это невозможно, но Бритни подошла к вызову с научным подходом.
После математических расчетов девушка взяла лист сигаретной бумаги длиной 1219 метров и смогла сложить его 12 раз, установив мировой рекорд.
«Все слышали, что бумагу невозможно сложить более восьми раз. Но я решила проверить это сама», – рассказала Бритни.
Она продемонстрировала процесс на небольшом листе, который удалось сложить шесть раз, а затем взяла тонкую золотую фольгу размером 10,16 см х 10,16 см и тоже сложила ее 12 раз.
«Мой учитель потом признал, что имел в виду любой лист бумаги. Эта задача стала примером экспоненциального роста – если сложить бумагу 50 раз, толщина теоретически достигнет Солнца», – пояснила девушка.
По словам Бритни, каждый раз при сборке радиус сечения листа квадратируется, поэтому для каждого последующего сгиба требуется вчетверо большая длина. Она даже вывела два уравнения для составления — в одном и разных направлениях.
После нескольких неудачных попыток девушка нашла идеальный лист и достаточно длинный коридор, чтобы разложить его полностью.
«После восьми часов ползания по полу я все же сложила бумагу 12 раз. Было приятно установить рекорд и доказать, что "невозможное" - это только вызов", - сказала Бритни.
