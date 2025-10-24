Реклама

Американская старшеклассница Бритни Галливан разрушила распространенный миф о том, что лист бумаги невозможно сложить более восьми раз.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

В 2001 году ее учитель математики поставил перед классом задачу сложить один лист бумаги пополам 12 раз. Казалось, это невозможно, но Бритни подошла к вызову с научным подходом.

Реклама

После математических расчетов девушка взяла лист сигаретной бумаги длиной 1219 метров и смогла сложить его 12 раз, установив мировой рекорд.

«Все слышали, что бумагу невозможно сложить более восьми раз. Но я решила проверить это сама», – рассказала Бритни.

Бритни Галливан / © Guinness World Records

Она продемонстрировала процесс на небольшом листе, который удалось сложить шесть раз, а затем взяла тонкую золотую фольгу размером 10,16 см х 10,16 см и тоже сложила ее 12 раз.

«Мой учитель потом признал, что имел в виду любой лист бумаги. Эта задача стала примером экспоненциального роста – если сложить бумагу 50 раз, толщина теоретически достигнет Солнца», – пояснила девушка.

Реклама

Бритни Галливан / © Guinness World Records

По словам Бритни, каждый раз при сборке радиус сечения листа квадратируется, поэтому для каждого последующего сгиба требуется вчетверо большая длина. Она даже вывела два уравнения для составления — в одном и разных направлениях.

После нескольких неудачных попыток девушка нашла идеальный лист и достаточно длинный коридор, чтобы разложить его полностью.

«После восьми часов ползания по полу я все же сложила бумагу 12 раз. Было приятно установить рекорд и доказать, что "невозможное" - это только вызов", - сказала Бритни.

Бритни Галливан / © Guinness World Records

Напомним, Лоуренс Уоткинс из Новой Зеландии попал в Книгу рекордов Гиннеса за самое длинное в мире имя. Рекордсмену пришлось выиграть суд, чтобы сохранить его.