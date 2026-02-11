Сколько раз в жизни люди влюбляются: ученые назвали неожиданную цифру

30% людей влюбляются дважды / © Credits

Популярные романтические фильмы типа «Дневника памяти» или «Титаника» убеждают нас в том, что любовь бывает только раз в жизни. Но новое исследование свидетельствует: в действительности все по другому.

Об этом говорится в материале dailymail.

Ученые из Института Кинси выяснили, что большинство людей переживают страстную любовь дважды в течение жизни.

В рамках исследования, результаты которого опубликованы в журнале Interpersona, опросили более 10 тысяч одиноких взрослых от 18 до 99 лет. Участникам задали вопрос: «Сколько раз в своей жизни вы были страстно влюблены?»

Что показали результаты исследования

14,2% респондентов признались, что никогда не испытывали страстной любви

27,8% — были влюблены один раз

30,3% — дважды

16,8% — трижды

10,9% — четыре раза или больше

Самым распространенным ответом стало дважды.

«Люди постоянно говорят о влюбленности, но это первое исследование, непосредственно спросившее, сколько раз это происходит в течение жизни», — отметила ведущий автор работы доктора Аманда Гессельман.

По ее словам, для большинства людей страстная любовь — это опыт, который встречается всего несколько раз за всю жизнь.

Возраст имеет значение

Исследователи также установили, что с возрастом количество пережитых влюбленностей растет. Старшие участники сообщали о несколько большем количестве романтических переживаний, чем младшие.

Ученые подчеркивают, что результаты подвергают сомнению идею «единственной половинки». Вместо одной роковой любви большинство людей в течение жизни могут глубоко влюбляться несколько раз.

«Страстная любовь является распространенным явлением — ее хотя бы раз переживает большинство людей. Но для отдельного человека оно происходит редко», — отмечают авторы.

Исследователи подчеркивают эпизодический и кое-где неосязаемый характер такого чувства.

Кто чаще остается одиноким

По данным специалистов Цюрихского университета, чаще остаются одинокими люди с высшим уровнем образования, проживающие с родителями, а также мужчины.

Ученые отмечают, что как социально-демографические факторы, так и психологические характеристики влияют на то, вступит ли человек в романтические отношения.

