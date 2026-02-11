- Дата публикации
-
Сколько раз в жизни люди влюбляются: ученые назвали неожиданную цифру
Более 10 тысяч человек ответили, сколько раз были влюблены. Исследование показало: , что чаще всего это происходит дважды в жизни.
Популярные романтические фильмы типа «Дневника памяти» или «Титаника» убеждают нас в том, что любовь бывает только раз в жизни. Но новое исследование свидетельствует: в действительности все по другому.
Об этом говорится в материале dailymail.
Ученые из Института Кинси выяснили, что большинство людей переживают страстную любовь дважды в течение жизни.
В рамках исследования, результаты которого опубликованы в журнале Interpersona, опросили более 10 тысяч одиноких взрослых от 18 до 99 лет. Участникам задали вопрос: «Сколько раз в своей жизни вы были страстно влюблены?»
Что показали результаты исследования
14,2% респондентов признались, что никогда не испытывали страстной любви
27,8% — были влюблены один раз
30,3% — дважды
16,8% — трижды
10,9% — четыре раза или больше
Самым распространенным ответом стало дважды.
«Люди постоянно говорят о влюбленности, но это первое исследование, непосредственно спросившее, сколько раз это происходит в течение жизни», — отметила ведущий автор работы доктора Аманда Гессельман.
По ее словам, для большинства людей страстная любовь — это опыт, который встречается всего несколько раз за всю жизнь.
Возраст имеет значение
Исследователи также установили, что с возрастом количество пережитых влюбленностей растет. Старшие участники сообщали о несколько большем количестве романтических переживаний, чем младшие.
Ученые подчеркивают, что результаты подвергают сомнению идею «единственной половинки». Вместо одной роковой любви большинство людей в течение жизни могут глубоко влюбляться несколько раз.
«Страстная любовь является распространенным явлением — ее хотя бы раз переживает большинство людей. Но для отдельного человека оно происходит редко», — отмечают авторы.
Исследователи подчеркивают эпизодический и кое-где неосязаемый характер такого чувства.
Кто чаще остается одиноким
По данным специалистов Цюрихского университета, чаще остаются одинокими люди с высшим уровнем образования, проживающие с родителями, а также мужчины.
Ученые отмечают, что как социально-демографические факторы, так и психологические характеристики влияют на то, вступит ли человек в романтические отношения.
