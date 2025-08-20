- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 421
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько стоил борщ в Украине 100 лет назад
Борщ в 1918 году стоил дорого даже для состоятельных.
Украинский историк Александр Алферов рассказал о необычной истории цены борща в 1918 году. По его словам, во времена Украинского государства Гетмана Павла Скоропадского борщ стоил 8 гривен и 28 шагов.
Об этом он рассказал в своем YouTube
«Шаги» — это разменная монета, которая действовала наряду с гривной того времени. Для сравнения: средний чиновник зарабатывал примерно 20-25 гривен в день. Таким образом, за борщ приходилось выложить примерно треть рабочего дня. Если условно перевести эту сумму на современные деньги, то борщ обходился около 300-400 гривен.
Исследователь Андрей Бойко-Гагарин подсчитал, что в цену борща входили не только продукты, но и дрова для печи, на которых готовили блюдо. Поэтому, борщ того времени был не только вкусным блюдом, но и настоящей инвестицией в свой обед.
Напомним, ранее мы писали о том, как сварить идеальный борщи какой популярный продукт нужно заменить, чтобы вкус блюда превзойдет ваши ожидания.
Кроме того, ТСН.ua рассказывало о том, когда нужно добавлять свеклу, чтобы борщ приобрел яркий красный цвет.