Сколько стоил борщ в Украине 100 лет назад

Украинский историк Александр Алферов рассказал о необычной истории цены борща в 1918 году. По его словам, во времена Украинского государства Гетмана Павла Скоропадского борщ стоил 8 гривен и 28 шагов.

«Шаги» — это разменная монета, которая действовала наряду с гривной того времени. Для сравнения: средний чиновник зарабатывал примерно 20-25 гривен в день. Таким образом, за борщ приходилось выложить примерно треть рабочего дня. Если условно перевести эту сумму на современные деньги, то борщ обходился около 300-400 гривен.

Исследователь Андрей Бойко-Гагарин подсчитал, что в цену борща входили не только продукты, но и дрова для печи, на которых готовили блюдо. Поэтому, борщ того времени был не только вкусным блюдом, но и настоящей инвестицией в свой обед.

