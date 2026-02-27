Сколько стоит поездка в Париж на 3 дня: украинка назвала реальную сумму

Париж / © unsplash.com

Украинка Алина в конце 2025 года побывала в Париже вместе с мамой и рассказала, сколько средств потратила на трехдневное путешествие. По ее словам, общий бюджет составил более 35 тысяч гривен на одного человека.

В своем Instagram девушка опубликовала видео с поездки в столицу Франции. Они вылетали из аэропорта Кракова, а останавливались непосредственно в Париже.

По словам Алины, дорога с учетом всех пересадок, а также автобуса до Этреты, стоила 12 900 грн. На проживание потратили 8900 грн с человека: апартаменты в Париже были забронированы на три ночи, еще одну ночь — в городе Бове, откуда они возвращались в Краков. В то же время девушка отметила, что жилье в Париже было расположено далеко от центра и возникли определенные неудобства.

Жилье

Среди развлечений — посещение Лувра, подъем на верхушку Эйфелевой башни и вход в сады Этреты. В силу возраста (24 года) билеты для Алины обошлись дешевле. Всего на культурную программу девушка потратила 2500 грн.

Париж с Эйфелевой башни

Лувр

Общественный транспорт в Париже, которым пользовались исключительно метро, за три с половиной дня стоил 1300 грн. На питание потратили 5800 грн с человека: завтраки в отеле стоили по 10 евро, в течение дня перекусывали сэндвичами и блинами.

На сувениры ушло 3000 грн, еще 1200 грн — на пребывание в Кракове.

В итоге, по словам Алины, лично она потратила на поездку 35 600 грн.

В комментариях под видео пользователи по-разному оценили расходы. Часть отметила, что это небольшая сумма для Парижа, другие назвали поездку «немного дорогой».

