Сколько у вас будет браков по дате рождения: взгляд нумеролога

Сколько раз вы женитесь, выйдете замуж

Реклама

Известный украинский мольфар Максим Гордеев предлагает взглянуть на нашу личную жизнь через нумерологическую призму, утверждая, что день рождения может определить количество браков в жизни человека.

Когда рождаются люди одного союза

Для некоторых людей судьба предсказывает один-единственный крепкий брак. Это касается родившихся 1, 10, 19, 28 числа. Они, как правило, не размениваются, влюбляясь раз и навсегда. Подобную склонность к крепкому, долговременному союзу имеют рожденные 6, 15, 24 числа. Хотя они могут долго искать своего партнера, их выбор часто становится незыблемым. Интересно, что люди, рожденные 8, 17, 26 числа, могут иметь много судьбоносных встреч, но в формальный брак вступят тоже один раз.

Когда рождаются те, кто женится, выходит замуж дважды

Многие проходят через два важных этапа в своей семейной жизни. Родившиеся 2, 11, 20, 29 числа обычно переживают первый брак как испытание или опыт, а второй становится осознанным и зрелым выбором. Аналогично, для рожденных 9, 18, 27 числа первый союз может оказаться кармическим уроком, после которого гармонию и подлинное счастье они обретают уже во втором браке.

Реклама

Лица, родившиеся 7, 16, 25 числа, тоже могут иметь один или два брака. Их первый союз часто бывает сложным и болезненным, тогда как второй имеет потенциал стать по-настоящему судьбоносным.

Кто будет иметь три и более браков

Для некоторых людей поиск идеального партнера может продолжаться и требовать нескольких попыток. Родившиеся 3, 12, 21, 30 числа часто имеют несколько браков на своем пути, постоянно ища того самого «своего» человека.

Родившимся 4, 13, 22, 31 числа приходится преодолевать долгий путь, их жизненный сценарий может включать один или целых три брака, в зависимости от того, насколько точно они попадут в цель с первого раза.

Особое место занимают родившиеся 5, 14, 23 числа, ведь они чрезвычайно ценят свободу. Они могут иметь несколько союзов, или вообще отдать предпочтение свободным отношениям вместо традиционного оформления брака.

Реклама