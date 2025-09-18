Сколько весит душа: "эксперимент 21 грамм" смущает людей уже больше века

Эксперимент, проведенный почти 120 лет назад, пытался выяснить, сколько весит душа человека.

В 1907 году американский врач Дункан Макдугалл задумал необычный эксперимент . Он хотел доказать, что человеческая душа имеет вес, и решил взвесить ее в момент смерти. Результаты этого эксперимента смущают людей уже более века и нашли культурное отражение во многих книгах и фильмах.

Об этом пишет Popular Science.

Одного из первых пациентов, который должен был вскоре умереть от туберкулеза, поместили на специальные весы. Когда мужчина умер, Макдугалл заметил, что весы быстро колыхнулись, зафиксировав потерю веса: три четверти унции или 21 грамм. Макдугалл считал, что нашел ответ – это и есть вес человеческой души.

Корни эксперимента в науке и спиритуализме

Эксперимент Макдугалла, впоследствии названный «экспериментом 21 грамм», происходил в эпоху всплеска интереса к спиритуализму — вере в то, что дух человека существует после смерти и с ним можно связаться. Несмотря на то, что Макдугалл не был ни мистическим, ни слишком религиозным лицом и обладал «практическим, научным разумом», он был убежден, что душа не может быть просто эфиром, а должна иметь определенное физическое место в теле. Поэтому, по его логике, ее масса должна исчезнуть в момент смерти.

В 1907 году он опубликовал свою работу в «Журнале Американского общества психических исследований» под названием «Гипотеза по субстанции души вместе с экспериментальными доказательствами существования такой субстанции». Макдугалл учел возможные потери веса после смерти - из-за испарения пота, выхода воздуха из легких, выделения жидкостей - и утверждал, что его эксперимент был тщательно спланирован.

Критика и популярность

Макдугалл проводил эксперимент с шестью пациентами и каждый из них терял незначительный вес в момент смерти. Однако результаты были непоследовательными, и сам Макдугалл признавал, что «эти несколько экспериментов не доказывают материю, равно как несколько ласточок не создают лето».

"Он был очень смелым, когда делал это", - сказала писательница Мэри Роуч, автор книги "Призрак: наука берется за потусторонний мир".

После публикации, несмотря на поддержку со стороны некоторых религиозно настроенных людей, эксперимент подвергся строгой критике со стороны научного сообщества. Ученые считали его выборку слишком малой, а методологию несовершенной. Даже сам журнал, где была опубликована статья, добавил объяснение, что многие издания «неправильно поняли и исказили» ее суть.

Несмотря на это, идея о 21 грамме получила популярность в попкультуре. Этот эксперимент стал названием триллера 2003 года "21 грамм", а также упоминался в книге Дэна Брауна "Потерянный символ" и японском сериале "One Piece".

Эксперимент Макдугалла продолжает жить, потому что он пытается дать научный ответ на извечный вопрос: являемся ли мы чем-то большим, чем просто физическое тело? Хотя его эксперимент был глубоко ошибочным, он заставляет нас задуматься о великих тайнах жизни и смерти.

Напомним, ученые утверждают, что обнаружили доказательства того, что душа покидает тело после смерти . Выводы были сделаны в результате недавнего исследования.