Сколько весит Интернет на самом деле: физический вес всей цифровой информации, которая нас окружает

Сколько весит Интернет / © pexels.com

Реклама

Оказалось, что цифровой мир имеет свою измеряемую массу — хоть и очень малую.

Физики объясняют: вес информации связан с электронами, хранящими данные на устройствах. Каждый бит — это изменение состояния электронов, а значит и небольшое изменение массы.

Исследователи подсчитали, что вся информация в Интернете весит примерно столько же, сколько маленькое яблоко. Это кажется невероятным, учитывая масштабы сети.

Реклама

Но если понять, что данные всего лишь движение электронов, все становится логично. Масса меняется настолько незначительно, что ее невозможно ощутить.

Ученые отмечают, что объем информации растет каждый день. Но даже с этим ее физический вес остается практически неизменным.

Интернет хранится на серверах по всему миру, каждый из которых содержит триллионы битов. Однако суммарная масса этих данных все равно скудна.

Физики подчеркивают: важнее веса энергия, потребляемая сеть. Центры обработки данных используют электроэнергии больше, чем некоторые страны.

Реклама

Именно энергия делает Интернет тяжелым в переносном смысле. Она необходима для охлаждения серверов, передачи данных и работы оборудования.

Некоторые сравнивают Интернет с живым организмом: он растет, развивается и требует все больше ресурсов.

Если бы всю информацию можно было собрать в одном месте, она весила бы всего несколько граммов. А вот обслуживаемая ее инфраструктура — миллионы тонн.

Специалисты отмечают: сами данные почти невесомы. Но хранящие их устройства — огромные и энергоемкие.

Реклама

Интересно, что вес Интернета можно выразить и через фотоны: передача данных по оптоволоконным кабелям — это движение света, а свет тоже имеет энергию.

Некоторые ученые считают, что со временем информация станет еще легче. Новые технологии хранения уменьшают расход энергии и увеличивают плотность данных.

Но пока Интернет остается гигантской системой, требующей колоссальных ресурсов. И его «вес» — скорее метафора, чем реальная величина.

Впрочем, сам факт, что цифровой мир имеет массу, поражает воображение. Это напоминает, что даже виртуальная реальность подчиняется физическим законам.

Реклама

И чем больше информации создает человечество, тем заметнее ее следует в материальном мире. Хотя бы в виде маленького яблока.