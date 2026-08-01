Сколько времени нужно котам, чтобы вас забыть: ученые удивили результатам исследования

Как долго коты помнят людей / © pexels.com

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Как долго коты помнят своих хозяев? Эта мысль возникала почти у каждого, кто оставил домашнего любимца во время длительного путешествия или вынужденной разлуки. Ученые наконец дали ответ, и он довольно неожиданный.

Как сообщает издание Futura, коты помнят людей гораздо дольше, чем большинство из нас может предположить.

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Что на самом деле помнят коты

Долгое время кошек изучали гораздо меньше собак, поэтому достоверные данные о памяти кошек остаются ограниченными. Но те исследования, которые существуют, указывают на один вывод. В частности, исследование 2013, проведенное Токийским университетом, опубликованное в Animal Cognition, показало, что коты могут распознавать голос своего владельца среди голосов незнакомцев. Примечательно, что они часто распознавали его, но визуально практически не реагировали. Это больше говорит о типично кошачьем поведении, а не об их памяти.

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В 2019 году ученые выяснили, что коты могут различать свое собственное имя, кроме слов, похожих по звучанию. Впоследствии исследование Киотского университета 2021 года показало, что коты даже создают ментальную карту местоположения своего хозяина, исходя только из звука их голоса. Другими словами, кошка создает своеобразную внутреннюю картину «своего» человека.

Но как долго кошки нас помнят?

Нет ни одного исследования, которое определяло бы точный «срок годности» памяти кота о человеке. Однако, возможно, вы видели утверждение, что память кота длится всего 16 часов. Эта цифра ведет свое начало из книги о психологии животных 1960-х годов, но современные исследования ее не подтверждают. К этому следует относиться как к мифу, а не к факту.

На самом деле специалисты соглашаются, что коты формируют настоящую долговременную память, особенно когда речь идет об эмоциях. Человек, связанный с сильными чувствами, как правило, оставляет длительный след в кошачьей памяти. Коты распознают своих хозяев преимущественно по запаху, голосу и ежедневному распорядку, а не по лицу. Эти ассоциации могут длиться месяцами или годами, и вполне возможно, в течение большей части жизни кота.

Итак, если вы исчезнете из виду кота на некоторое время — можете расслабиться. Кошка, которая имела с вами настоящую связь, вряд ли вас забудет только потому, что вас не было. Отношения могут возобновиться через несколько минут после вашего возвращения.

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Что делать?

Чтобы облегчить продолжительное отсутствие, полезно поддерживать стабильный режим животного. Попросите того, на кого вы оставляете кота, кормить и играть с ним в обычное время. Также стоит оставить для котика что-то содержащее ваш запах. Следует запомнить, что животное может вести себя отчужденно, когда вы возвращаетесь. Это абсолютно нормально, и не значит, что вас забыли.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли собаки и кошки быть веганами. Ученые ошеломили результатами исследования.

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