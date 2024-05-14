Сколько времени продлится наступление на Харьковщине: шаманка из Харькова рассказала, стоит ли уезжать из города

Шаманка Сейраш рассказала, что она живет в Харькове и остается жить в городе. Людям на Харьковщине, которые живут у линии фронта, она посоветовала эвакуироваться. Наступление России на Харьковщину в 2024 году может продолжаться еще несколько недель.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Шаманка призвала украинцев не распространять "зраду" и призвала не читать российских пабликов. Она отметила, что вместо оборонять Украину некоторые украинцы начали распространять "зраду" об отсутствии фортификаций и то, что "Харьков сдадут". Шаманка отметила, что сейчас в областном центре жизнь продолжается и она не планирует отсюда уезжать, потому что город никто не сдаст россиянам.

"Если вы в городе Харьков и чувствуете, что вашего психологического состояния недостаточно, вы не спите по ночам, у вас паника и вы переживаете - выезжайте туда, куда безопаснее. Это еще будет происходить еще несколько недель", - сказала она.

Она подчеркнула, что целью оккупантов является захват Волчанска и перерезание логистических путей снабжения ВСУ. Сейраш добавила, что она не уезжала из Харькова с начала войны.

"Я знаю времена и похуже. Моя семья готова их душить в центре города и умирать здесь", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее ведьма Мария Тихая предусмотрела, что россияне могут начать наступление в еще одной области.

Читайте также: