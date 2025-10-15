5 блюд, которые сократят вашу жизнь: одно употребление займет 36 минут / © Associated Press

Реклама

Большинство из нас знают, что употребление хот-дога или газированной сладкой воды не сделает нас здоровее, а наоборот. Однако все оказалось еще хуже: хот-дог может сократить нашу жизнь на целых 36 минут.

Это выяснили учёные из Мичиганского университета в США, передает издание Оnet.

Вот пять продуктов, которые, если их регулярно употреблять, сократят вашу жизнь. Следует исключить их из своего рациона.

Реклама

Хот-дог

Возглавляют печально известный список хот-доги — быстрая закуска, состоящая, по сути, из двух ингредиентов, политых соусом. Оказывается, что поедание одной булочки для хот-дога сокращает нашу жизнь на впечатляющие 36 минут, пишут ученые.

Бекон

Любители хрустящей жареной шкварочки стоит задуматься. Международное агентство по исследованию рака рекомендовало ограничить потребление бекона. Особенно, если речь идет не о домашнем сале, а беконе из фабрик.

Гамбургер и чизбургер

Ученые предупреждают, что каждый двойной чизбургер сокращает жизнь на 9 минут — это трудная правда для некоторых. Этот теплый сэндвич с говядиной годами ассоциируется с нездоровой пищей, но он остается невероятно популярным, и мы охотно тянемся к нему. Гамбургеры вредны для здоровья, прежде всего из-за высокого содержания жира и соли. Кроме того, продаваемые в ресторанах очень калорийны (225-300 ккал) и просто наполняют желудок, не обеспечивая никаких питательных веществ.

Газированные безалкогольные напитки

Регулярное употребление сладких газированных напитков сокращает продолжительность жизни на 12 минут. Из-за высокого содержания сахара, газированных напитков и консервантов, апельсиновых газированных напитков, тоников, колы, энергетические напитки способствуют ожирению и увеличивают риск сердечных заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, диабета и кариеса.

Реклама

Сладкие и соленые закуски

Все сладкие и соленые закуски содержат так много разрыхлителей, жиров, усилителей вкуса и ароматизаторов, что лучше всего исключить из нашего рациона. Также следует избегать хлеба, испеченного в супермаркете.

Что есть, чтобы продлить жизнь?

В заключение следует добавить, что существует много продуктов, которые продлят нашу жизнь. Согласно этим расчетам, нам, скорее всего, следует обратить внимание на:

запеченный лосось: + 13,5 минут

банан: +13,5 минуты

помидор: + 3,8 минуты

авокадо: + 1,5 минуты

огурец: + 10 минут

Напомним, ученые назвали неожиданный фактор, влияющий на здоровье мозга и провоцирующий развитие деменции.