Сколько заработали за прошлый год президент США Джо Байден и его жена согласно декларации

Сколько заработали за 2022 год супруги Байденов, сколько президент Украины Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден обнародовали декларацию доходов за 2022 год.

Супруги Байденов за прошлый год заработали 579 514 долларов.

В должности президента Джо Байден в 2022 году получил 400 тысяч долларов. Первая леди заработала 82 335 долларов. Эти средства поступили супруге президента за преподавание английского языка в общественном колледже Северной Вирджинии.

Остальные доходы семья Байденов получила с инвестиционных процентов, пенсионных счетов и социального страхования. Также доход поступил от корпорации, собирающей президентские авторские гонорары.

Согласно опубликованной информации, президент США и первая леди уплатили 137 658 долларов федерального подоходного налога.

В то же время Государственное управление делами (ГУД) сообщило, что не будет разглашать зарплаты президента Украины Владимира Зеленского за 2022 год до окончания действия военного положения в стране.

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