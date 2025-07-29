Сколько жизней реально спасли вакцины от COVID-19: подробности исследования

Covid-19 / © ТСН.ua

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Международная команда ученых из США и Италии обнародовала результаты масштабного исследования, которое подвергает сомнению эффективность массовой вакцинации против COVID-19. По подсчетам, вакцины спасли примерно 2,5 миллиона жизней за весь период пандемии — в несколько раз меньше, чем ранее заявляла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Об этом пишет The Telegraph.

Напомним, что в 2022 году ВОЗ сообщила о 14,4 миллионах спасенных людей, а некоторые оценки достигали даже 20 миллионов. Впрочем, новое математическое моделирование, проведенное специалистами Стэнфордского университета, демонстрирует другую картину.

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Исследование показало, что почти 90% спасенных жизней — это люди старше 60 лет.

«Наши выводы должны стать уроком для будущих кампаний иммунизации. Широкая вакцинация не всегда оправдана», — подчеркнул автор исследования, профессор Джон Иоаннидис.

Ученые подсчитали, что ради одной спасенной жизни нужно было вакцинировать 5 400 человек, а в младших группах — до 100 тысяч.

С 2021 года в мире было введено более 13 млрд доз вакцин от коронавируса. Однако растут опасения по поводу побочных эффектов, в частности среди молодежи. В Великобритании более 17,5 тысячи человек подали заявления на компенсацию за осложнения после прививки.

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Прошлым летом производители мРНК-вакцин официально добавили в инструкции предупреждение о риске миокардита и перикардита.

В своем анализе исследователи учли не только демографические и медицинские данные, но и скорейшее снижение иммунной защиты после вакцинации. Они отмечают: многие люди уже переболели COVID к моменту получения прививки, что повлияло на общую оценку пользы.

В общей сложности вакцины, по новым подсчетам, дали человечеству 14,8 миллиона лет жизни. Это в среднем один спасенный год на каждые 900 доз.

Наибольшую выгоду от прививок получили люди от 60 лет. В группе до 30 лет общий эффект был менее 0,1% от всех спасенных жизней.

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Напомним, COVID-19, вероятно, имеет искусственное происхождение, и его могли создать в лаборатории Уханя с участием американского финансирования. Такой вывод сделали эксперты после изучения биологических характеристик вируса и обстоятельств его распространения.

По имеющейся информации, ученые из Уханьского института вирусологии проводили эксперименты с генетической модификацией вирусов и их искусственным усилением, пренебрегая при этом требованиями биобезопасности. Одним из аргументов в пользу лабораторного происхождения COVID-19 является то, что вирус демонстрирует уникальные биологические свойства, до сих пор не зафиксированные в природной среде.

Кроме того, в отличие от естественного распространения инфекций, когда фиксируется несколько независимых очагов заболевания, в случае с COVID-19 обнаружили только один первичный очаг. Также сообщается, что еще осенью 2019 года несколько сотрудников института заболели инфекцией с симптомами, похожими на COVID-19 — задолго до официальной вспышки пандемии.