"Скоро будет новая война": победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Экстрасенс предугадала новую войну.
Победительница "Битвы экстрасенсов " Яна Пасинкова предусмотрела, что партнеры Украины и дальше не будут спешить оказывать Украине помощь, однако она считает, что "скоро будет новая война", которая не будет касаться нашего государства.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что Украина окончит войну без помощи. Она предусмотрела, что "вскоре может быть новая война" в мире.
"Скоро будет новая война и это уже будет не наша история. Это касается наших так называемых партнеров. Пусть на своей шкуре почувствуют, что это такое. Может, изменят свое отношение", — сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала событие, ознаменующее победу Украины.
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