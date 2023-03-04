Скоростной поезд едва разминулся с пешеходом, проигнорировавшим предупреждение (видео)

Человек пересекал колею, когда поезд промчался мимо.

Скоростной поезд едва разминулся с пешеходом после того, как проигнорировал предупреждение.

Кадры момента опубликовала компания Network Rail .

На ужасном видео можно увидеть мужчину, который пересекает колею, когда лайнер Avanti из Лондона в Глазго проносит мимо, разминувшись с ним на несколько футов.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде возле Ранкорна, где поезда могут развивать скорость 125 миль/час.

По данным Network Rail, на входе в пешеходную дорожку горит красный предупредительный свет, показывающий, когда переходить опасно. Впрочем, угрозу мужчина проигнорировал.

Добавим, что число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции возросло до 57 человек. Около полусотни пострадавших в настоящее время госпитализированы.