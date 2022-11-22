"Скрепно": в России установили памятник секс-игрушке (фото)

На установку монумента потратили 2,5 млн рублей.
В Краснодарском крае РФ планировали установить памятник капле воды, однако вышел монумент секс-игрушке.
Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.
В России надумали изготовить арт-объект "Капля" за 2,5 миллиона рублей, однако у российских мастеров что-то пошло не так и они изготовили скульптуру, начавшую напоминать россиянам секс-игрушку, а именно — анальную пробку.
Сначала компания, установившая скульптуру, отказывалась ее заменять, аргументируя это тем, что именно так выглядит капля воды, однако после скандала монумент таки убрали.
Другие инциденты в России
В РФ снова будут судить девушку за надпись "Нет в***е", ранее она доказала, что протестовала против воблы. Российские правоохранительные убеждены, что россиянка таким образом протестовала против войны в Украине.
Предстоятель Русской православной церкви Кирилл заявил, что ему закрыли въезд в Европейский Союз и пожаловался на это.
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