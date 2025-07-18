Скрытая функция Google Maps вернет вас в прошлое: что посмотреть

Скрытая функция Google Maps способна вернуть вас в прошлое: как это сделать / © ZDnet

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Недавно TikTok охватил вирусный тренд, где пользователи возвращались в прошлое, просматривая свои дома и улицы в Google Street View. Делая это, многие замечали давно умерших членов семьи на крыльцах, или самих себя только младшими. Люди также смогли насладиться старыми пейзажами, которые за годы претерпели изменения, увидеть любимые деревья, которые были срублены годы назад.

Об этом пишет Zdnet.

Хотя эта функция Google Maps не нова, она стала эмоциональной и ностальгической интернет-сенсацией, вдохновляя других открыть приложение и посмотреть, какие моменты были зафиксированы в прошлые годы тихо проезжающими мимо их домами автомобилями Street View.

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Как найти старые изображения вашего дома на Google Maps

Карты Google позволяют легко просматривать изображения вашего дома из прошлого благодаря функции «Просмотреть больше дат» в Street View. Если вы готовы присоединиться к этому тренду TikTok и просмотреть старые фотографии вашего дома еще с 2007 года, вот пошаговое руководство.

1. Откройте Карты Google

Для начала необходимо открыть Карты Google, а не Карты Apple. Вы можете получить доступ к Картам Google на компьютере или через приложение Карты Google на своем телефоне. Если вы используете компьютер, посетите www.google.com/maps. Если вы используете телефон, загрузите и установите приложение Карты Google (Android или iOS), если вы еще этого не сделали.

2.Введите адрес

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Как только вы зайдете в Карты Google, найдите строку поиска в верхней части экрана как в приложении, так и в веб-браузере. Введите адрес — ваш дом, дом вашей бабушки или другое место — и нажмите Enter или коснитесь значка поиска. Карты Google увеличат масштаб указанного места. Сначала вы увидите вид сверху (спутниковый), но не беспокойтесь, поскольку на следующем шаге вы перейдете на режим просмотра улиц.

3. Доступ к «Просмотру улиц»

Ищите маленькую желтую фигурку (часто ее называют «человечком») в правом нижнем углу экрана. Вы можете нажать и перетащить «человечка» на улицу, чтобы перейти к режиму просмотра улиц.

Кроме того, на некоторых устройствах можно увидеть небольшую миниатюру фотографии или кнопку «Просмотр улиц» непосредственно под вашим адресом. Нажмите на нее, чтобы перейти к режиму просмотра улиц. В режиме просмотра улиц вы увидите 360 градусный вид окружающей местности на уровне улицы.

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4. Воспользуйтесь функцией «Просмотр больше дат»

Вот откуда вы можете начать прогулку по тропинке воспоминаний. В веб-браузере найдите маленький значок часов или слова «Просмотреть больше дат» в левом верхнем углу экрана «Просмотр улиц».

На мобильном устройстве эта опция отобразится внизу экрана. Если вы не видите ее сразу, попробуйте нажать на «Просмотр улиц» или вдоль улицы, касаясь стрелок влево или вправо. Это может привести к появлению опции «Просмотреть больше дат».

Как только вы увидите опцию «Просмотреть больше дат», нажмите на нее. Появится временная шкала, которая покажет вам все, когда автомобиль Google Street View проезжал мимо и делал снимки улицы.

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5. Выберите дату для просмотра прошлого.

Каждый предварительный просмотр будет отмечен месяцем и годом (например, «июнь 2012» или «октябрь 2009»). Нажмите на конкретную дату, которую вы хотите просмотреть, и изображение изменится, чтобы показать, как выглядел адрес в то время. Для просмотра всех доступных изображений можно щелкнуть или прокрутить временную шкалу.

Именно здесь пользователи TikTok начинают эмоционально реагировать. Если вы посмотрите на свой дом, то можете заметить младшие версии себя, любимого домашнего питомца или близкого человека, которого уже нет с вами. Все зависит от того, кто или что было на улице, когда мимо дома проезжали автомобили Google. Если они проезжали мимо несколько раз в течение многих лет, вы можете увидеть снимки с 2015, 2017 и т.д.

Ранее стала известна полезная для водителей функция Google Maps, которая поможет избежать штрафов.

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