Скрытое в Великобритании: английская жемчужина, где время остановилось

Район Котсволдз. Фото: Роджера Дэвиса/CC BY-SA 2.0

В английском регионе Котсволдз расположен поселок Стентон — один из самых живописных в стране. Он поражает извилистыми улочками, «медовыми» каменными домами и зелеными пастбищами, где мирно пасутся овцы. Вся территория Котсволдз официально имеет статус зоны исключительной природной красоты.

Об этом сообщило издание Mirror.

Стентон лежит на склоне холмов и сохранил вид, который почти не изменился за несколько веков. Большинство зданий возведены из местного золотистого камня, что придает селу теплый оттенок — особенно во время заката. Местные жители тщательно заботятся об аутентичности своих домов, поэтому даже сегодня здесь можно увидеть архитектуру, присущую старой Англии.

Среди главных достопримечательностей — церковь Святого Михаила и Всех Ангелов. Внутри сохранились средневековые фрески XIV века — редкие образцы церковного искусства, свидетельствующие о богатой истории региона. Как пишут британские медиа, на деревянных скамьях до сих пор видны следы от веревок, которыми пастухи когда-то привязывали своих собак во время службы.

Еще одно украшение поселка — паб Mount Inn, расположенный на холме недалеко от центра. С его террасы открывается захватывающий вид на долину и сам Стентон. Здесь подают традиционные английские блюда и крафтовое пиво местного производства.

Как отмечает Express, неподалеку можно найти и другие атмосферные места — например, паб The Queens Head в Седгеберроу или уютные кафе в соседнем Бродвее, где подают чай с десертом или пинту пива. Вместе они образуют туристический маршрут, позволяющий почувствовать настоящий дух английской провинции.

