Скрытые тайны Библии: ученый раскрыл точное время смерти Иисуса на кресте

Ученые «вычислили» дату распятия Христа / © pixabay.com

Библия говорит, что когда Иисус умер в девять часов, тьма объяла землю, и земля задрожала от его последнего дыхания. Хотя Священное Писание не указывает точной даты, многие историки долго спорили о том, что это произошло в 15.00 в пятницу, 3 апреля 33 года нашей эры.

Об этом пишет Daily mail.

В произведении «День, когда умер Иисус», Вудро Майкл Кролл переплетает библейские тексты, исторические записи и астрономические данные, утверждая, что вместе они образуют связный рассказ, указывающий на этот точный день и час.

Евангелия содержат подробные рассказы о событиях, предшествовавших смерти Иисуса, в частности Марка 15:34, где отмечается, что он умер в девять часов, что соответствует 15:00.

У древних евреев день делился на двенадцать часов, начиная с восхода солнца, около шести часов утра, что образовывало девять часов посреди дня.

Кролл определил, что Иисус умер в пятницу, поскольку все четыре Евангелия описывают распятие как произошедшее в «День подготовки», за день до еврейской субботы, приходящейся на субботу.

Чтобы подтвердить дату, он обратился к небу, используя астрономические расчеты, чтобы показать, что 3 апреля 33 года нашей эры полнолуние, соответствующее Песаху, осветило Иерусалим, а затем в тот же вечер произошло частичное лунное затмение.

Красный оттенок луны появился бы через несколько часов после распятия, перекликающегося со ссылкой Петра в Деяниях 2:20 о «месяце, превратившемся в кровь».

Исторические записи также подтверждают это время, поскольку Понтий Пилат, правитель Иудеи с 26 по 36 год нашей эры, наблюдал за судом и казнью Иисуса.

Политическая нестабильность после падения его союзника Сеяна в 31 году сделала Пилата уязвимым, что объясняет его колебания во время суда. Согласно Библии, после допроса Иисуса Пилат неоднократно заявлял, что не находит оснований для обвинений против него.

В Евангелии от Иоанна 19:31–33 говорится, что, поскольку это был День подготовки, иудейские лидеры попросили снять тела, чтобы избежать нарушения субботы.

Солдаты сломали ноги другим распятым мужчинам, но нашли Иисуса уже мертвым, что подтверждает евангельский рассказ.

Кролл цитирует нехристианских историков Флегона и Талла, предоставивших дополнительное подтверждение. Их записи о полуденном мраке и землетрясении во время 202-й Олимпиады, четырехлетнего периода, закончившегося в 33 году нашей эры, совпадают с евангельским описанием событий, подтверждая историческое правдоподобие даты 3 апреля.

Кролл также обращается к пророчествам, опираясь на Даниила 9:24–27. Отсчитывая 483 года от указа 445 года до н.э. об восстановлении стен Иерусалима, автор точно определяет распятие в 33 году нашей эры.

В стихе 26 предсказывается, что Мессия будет казнен, что согласуется со временем Песаха и лунного затмения того года. Темнота с полудня до 15:00 еще больше подчеркнула монументальное значение события.

В Евангелии от Иоанна записано, что Иисус посетил три Пасхи, что указывает на служение, продолжавшееся три года, с 29 по 33 год нашей эры.

Хотя некоторые ученые предполагают, что Иисуса могли распять в среду, Кролл утверждает, что эта теория не согласуется с евангельскими рассказами или еврейскими обычаями. Он отмечает, что Евангелие последовательно размещает распятие непосредственно перед Субботой.

В еврейской традиции суббота начинается с закатом в пятницу, а это значит, что День подготовки приходится на саму пятницу.

Распятие в среду потребовало бы субботнего дня в четверг, что противоречит как евангельским сказаниям, так и еврейской практике первого века.

Кролл также исследует хронологию погребения Иисуса. Согласно Писанию, Иисуса положили в гробницу перед закатом в День подготовки, а он воскрес в первый день недели, воскресенье. Эта хронология исполняет пророчество о трех днях и трех ночах в гробнице, упомянутое в Евангелии от Матфея.

Кролл объясняет, что если бы Иисуса распяли в среду, то промежуток времени от его смерти до воскресения сжал бы временную шкалу, что сделало бы невозможным сопоставить описание полных трех дней и ночей, оставаясь при этом согласованным с Евангелиями.

Время празднования Песаха также подтверждает пятничное распятие. Евангелие указывают на то, что Тайная вечеря была пасхальной трапезой.

«Основываясь на свидетельствах очевидцев, исторических и литературных рассказах, читатели могут точно определить время, когда Иисус сказал: „Свершилось“. Это почти как быть там», — пишет Кролл.

Ранее ученые выяснили, какая настоящая дата Рождества это точно не 25 декабря.