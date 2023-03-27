Скульптор растрогал до слез памятниками умершим домашним любимцам – фото, видео

Скульптор из Великобритании Майкл Джонс довел Сеть до слез своими творениями.

Художник бензопилой создает из дерева скульптуры животных. В частности, нередко к нему обращаются с просьбой сделать памятники умершим домашним питомцам.

Фото: instagram.com/michaeljonescs

Кстати, из-за большого количества клиентов Джонс приостановил прием новых заявок до середины 2024 года.

Фото: instagram.com/michaeljonescs

Свою профессиональную деятельность Майкл начал в 18 лет, поскольку всю жизнь имел пристрастие к резьбе по дереву.

Заметим, что скульптор создает не только собак, но и других животных. К примеру, лошадей, жирафов, слонов и львов. Также неоднократно клиенты заказывали у художника драконов.

Фото: instagram.com/michaeljonescs

Фото: instagram.com/michaeljonescs

Фото: instagram.com/michaeljonescs

В комментариях пользователи признаются, что когда просматривают произведения Джонса, не могут сдержать слез.

Я сделала бы все, чтобы снова увидеть своего мальчика. Он был моей душой. Буду скучать по нему всю жизнь

Больше всего на свете я хочу, чтобы мой малыш был здесь. Посылаю любовь и объятия всем, кто скучает по своим пушистым друзьям

Моя любимая собачка умерла в прошлом году. Я бы так хотела, чтобы вы создали мне его скульптуру

Это невероятно! Вспомнила свою собачку. Очень скучаю

Вау! Потрясающие работы

Напомним, население планеты может уменьшиться до шести миллиардов к концу столетия. Это произойдет, если будут "беспрецедентные инвестиции" в борьбу с нищетой и неравенством.

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