Скупая женщина озадачила способом экономии – выращивает еду на собственных фекалиях (фото)

Теперь она тратит на продукты всего 84 доллара в месяц.

Профессиональный рестлер Голди Локс озадачила, рассказав, что использует собственные фекалии как компост для выращивания пищи.

Об этом 44-летняя женщина поделилась в шоу Extreme Cheapskates.

Она пришла в семью с советом, как можно сократить счета за продукты.

Кевин и Трейси Стэплтоны, которые воспитывают двоих детей, зарабатывают 7400 долларов в месяц, но тратят 1800 долларов на продукты и еще 700 долларов на еду в ресторанах. После того, как другие расходы учтены, Стэплтоны тратят примерно на 500 долларов больше, чем общая сумма, которую они зарабатывают.

Со своей стороны Локс поделилась, что тратит всего 84 доллара в месяц на еду для себя — и это благодаря ее компостированию.

Голди Локс / Фото: скриншот с видео

"Настоящий скупердяй ищет возможность урезать расходы при каждом удобном случае и в любом месте. Это мой подарок вам", — продолжила она, прежде чем показать им две тачки, наполненные влажным коричневым веществом. "Вы не можете получить этот компост в хозмагазине, я делаю его из своих фекалий".

Затем Локс проинструктировала испуганных Стэплтонов, как превратить их фекалии в эффективный компост.

"Сначала выбрасываете кухонные отходы, затем вы смешиваете их с некоторыми человеческими фекалиями, а в промежутках каждый раз, когда вы опорожняетесь, вы бросаете смятые листья или опилки, и они перекрывают запах", — заявила она. "Через год он растворится в самой невероятной почве. Вы превратили отходы в ресурсы, просто замечательно", — с энтузиазмом добавила Голди.

Женщина рассказала, как выращивает еду на собственных фекалиях / Фото: скриншот с видео

Впрочем, семья не оценила идею спортсменки. Многим зрителям это так же не понравилось.

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Какой кошмар

Напомним, женщина занимается сексом с собой в публичных местах и зарабатывает 50 тысяч долларов. Она говорит, что делает все ради своих детей.

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