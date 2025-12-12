Сладкий секрет молодости: ученые доказали, что шоколад и кофе тормозят старение

Черный шоколад замедляет старение / © www.freepik.com/free-photo

Если вы искали оправдание, чтобы съесть кусочек шоколада кофе, наука его нашла. Новое исследование с участием 1600 взрослых показало: люди, в крови которых выше уровень теобромина, биологически моложе своих сверстников.

О результатах работы генетиков пишет Earth.com.

Что такое теобромин

Теобромин – это алкалоид, «родственник» кофеина, содержащийся в какао и кофе. Он действует как мягкий стимулятор для сердца и мозга, может оказывать влияние на давление и воспаление.

Ученые использовали специальные «эпигенетические часы» (например, GrimAge), чтобы определить истинную степень износа органов и тканей участников. Результат поразил: высокий уровень теобромина коррелировал с более медленным старением.

Защита для ДНК

Главный секрет кроется в теломерах . Это защитные «колпачки» на концах наших хромосом (похожи на пластиковые кончики шнурков), предохраняющие генетическую информацию.

С возрастом, когда клетки делятся, теломеры естественным образом укорачиваются. Короткие теломеры – это высший риск болезней сердца, рака и ранней смерти.

Исследование показало, что у людей, употребляющих продукты с теобромином, эти «колпачки» длиннее. То есть шоколад, вероятно, помогает оградить ДНК от разрушения.

"Наше исследование выявило связь между ключевым компонентом темного шоколада и сохранением молодости", - отметила профессор эпигеномики Джордана Белл.

Какой шоколад выбрать

Ученые предупреждают: это не значит, что нужно бежать за сладкими батончиками.

Сахар и жир. Молочный шоколад содержит много сахара, который вредит здоровью. Пользу приносит именно какао. Темный шоколад. Выбирайте плитки с высоким содержанием какао (от 70%) или используйте натуральный какао-порошок без сахара. Умеренность. Теобромин не является «волшебной пилюлькой», он работает только как часть сбалансированного питания.

Интересно, что эффект «омоложения» был особенно заметен среди бывших курильщиков, что намекает на способность какао частично восстанавливать организм после вредных привычек.

Напомним, исследователи доказали, что кофе может бодрить, однако его чрезмерное употребление ухудшает хроническую боль . Исследование выявило, что употребление большого количества кофе, вероятно, приведет к усилению болевых ощущений у пожилых людей.