Сладострастная парочка занялась сексом прямо на борту самолета на глазах у пассажиров (фото)

Пара прикрылась шарфом, но было совершенно очевидно, что они делают.

Пара занялась сексом на авиарейсе British Airways прямо на глазах у шокированных пассажиров.

Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как женщина энергично ласкает пах мужчины, а удивленные пассажиры пытаются скрыть свой шок. Супруги занимались этим в течение 20 минут, когда самолет совершал свое путешествие из лондонского Хитроу в Дублин.

Сладострастная пара якобы не смогла удержаться во время рейса British Airways, на что смотрели разъяренные пассажиры. / Фото: swns

Также читайте Bild: китайская мафия купила самый большой бордель Европы и поселила в нем шпионов

"Они просто продолжали, что было шокирующим, потому что в самолете были дети. В таком возрасте, когда они пробегают мимо, они будут смотреть на что-то подобное", — говорит 26-летняя Фарра, которая была в самолете со своей мамой и 32-летним братом.

По ее словам, похотливая парочка прикрылась шарфом, но было совершенно очевидно, что они делают.

"Когда им сказали отстегнуть ремни безопасности, было очень очевидно, что он застегивает ширинку. Мужчина поднялся и положил все свое "добро" назад. Это было просто противно, если честно", – рассказывает Фарра.

Представитель British Airways сказал: "Наши коллеги из экипажа не были предупреждены ни о какой проблеме на борту. Если бы они были проинформированы, они бы приняли соответствующие меры для решения проблемы".

Ранее сообщалось, что во Львове пара на улице занялась оральным сексом.

Читайте также: