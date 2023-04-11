Слава в TikTok, хейт и попытки забеременеть: история любви 62-летней бабушки и ее 25-летнего мужа

Пара вместе уже почти три года.

Пара из Джорджии, ставшая вирусной из-за 37-летней разницы в возрасте, продолжает защищать свою любовь.

62-летняя Шерил МакГрегор и 25-летний Куран Маккейн впервые встретились в 2012 году, когда они работали в местном заведении быстрого питания.

На время они перестали общаться, но возобновили связь в ноябре в 2020-ма. Тогда Куран столкнулся с Шерил, когда она работала кассиршей в магазине.

Шерил МакГрегор и Куран Маккейн / Фото: instagram.com/wetindeyhappentv

Пара начала встречаться в том же году и быстро стала популярной в TikTok, когда начала публиковать видео о совместной жизни.

Они подвергались постоянной ненависти со стороны хейтеров, но также собрали большую группу поклонников. Так, сейчас за Шерил в Сети следит 4,1 миллиона пользователей, а за ее молодым любимым – 3 миллиона.

Они даже создали аккаунт в OnlyFans для своих непристойных видео.

Влюбленные поженились в 2021 году во время небольшой церемонии, транслируемой в прямом эфире.

Шерил МакГрегор и Куран Маккейн / Фото: instagram.com/wetindeyhappentv

"Нас могут ненавидеть за то, что мы влюблены, но я бы не променяла эту любовь ни на что на этой планете. Я нашла свое счастливое место, и это ты", – обратилась к любимому Шерил.

Шерил МакГрегор и Куран Маккейн / Фото: instagram.com/wetindeyhappentv

Новую порцию злобных комментариев супруги получили, когда начали делиться своим желанием завести общего ребенка.

К слову, у Шерил семеро детей от 30 до 40 лет и 17 внуков. Женщина надеется стать мамой в восьмой раз. Пара пыталась забеременеть самостоятельно, но из-за возраста Шерил решила обратиться к суррогатному материнству. Также пара не исключает вариант усыновления.

Шерил МакГрегор и Куран Маккейн / Фото: instagram.com/wetindeyhappentv

Судя по их последним видео, Маккейнам еще не удалось найти суррогатную маму. Буквально в прошлом месяце Коран поделился видео TikTok, в котором он плачет и утверждает, что люди пользуются этим. Он умолял, что просто хочет найти настоящую суррогатную маму.

Но при всех трудностях, пара, кажется, по-прежнему безумно влюблена.

Напомним, британка, заявившая, что вышла замуж за призрак в прошлом году, теперь хочет с ним развестись. Чтобы избавиться от фантомного викторианского солдата, она даже собирается пройти обряд экзорцизма.

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