След, что пережил века: кошка из Иерусалима оставила отпечаток лапы более 1000 лет назад

В Иерусалиме археологи обнаружили фрагмент кувшина 1200-летней давности, на котором остался отпечаток лапы кошки.

Об этом сообщает LiveScience.

По мнению археологов, кошка, вероятно, оставила след, когда гончар поставил кувшин сушиться на солнце перед обжигом. В этот момент поверхность была еще мягкой, что позволило сохранить "художественный" отпечаток животного.

"Мы считаем, что кошка "месила тесто", а не просто отдыхала на кувшине, потому что на отпечатке видно, что ее когти были вытянуты, поэтому оставили глубокие следы в сырой глине", — говорит археолог из Университета Северной Каролины Шимон Гибсон, который был одним из руководителей раскопок на горе Сион.

Найденный кувшин с кошачьим следом, вероятно, предназначался для хранения воды, вина или оливкового масла. Его обнаружили в древнем жилом квартале вместе с другой керамикой периода Аббасидов (750-1258 гг. н. э.), что позволило датировать этот фрагмент примерно девятым веком.

Таким образом, эта кошка жила в Иерусалиме при Аббасидском халифате, когда город находился под властью ислама, но оставался многокультурным, ведь здесь проживали также евреи и христиане — и, конечно, кошки.

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Археологи неоднократно находили останки кошек на территории Израиля, датируемые еще доисторическими временами. В период Аббасидов кошки имели особое значение в исламской культуре, что дополнительно подчеркивает их важность в обществе того времени.

"Кошки упоминаются в ранних исламских источниках, в них также говорится, что пророк Мухаммед отличался большой любовью к кошкам", — подчеркивает Гибсон.

Напомним, что в Древнем Египте кошки также считались священными животными, а их убийство каралось смертью, поскольку эти существа имели огромное религиозное значение.