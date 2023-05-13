Следует об этом знать: какие продукты нельзя хранить в фольге

Оказывается, не все продукты можно хранить в фольге. Они избавляются от аппетитного вида и даже могут стать опасными для здоровья.

Фольгу на кухне используют постоянно. Особенно когда нужно завернуть остатки продуктов или блюд, чтобы хранить их в холодильнике. Однако можно заметить, что некоторые из них после такого хранения остаются неаппетитными и непривлекательными.

Какие продукты нельзя хранить в фольге

Прежде всего, специалисты не рекомендуют хранить в фольге какие-либо продукты, содержащие кислоту. И речь идет не только о помидорах или цитрусовых, но и о блюдах, содержащих уксус. Кислота взаимодействует с материалом, обмениваясь с ним своими молекулами, в результате чего пища, которую вы храните таким образом, полностью изменяет вкус.

Также в процессе хранения можно заметить, что на блюдах или продуктах, в которых содержится кислота, появились белые пятна. Хотя они не опасны, но выглядят совсем непривлекательно.

Не рекомендуется заворачивать в фольгу теплую пищу. Связано это с тем, что существует большая вероятность попадания алюминия в организм человека вместе с едой после этого.

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